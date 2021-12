El surrealista directo en el que un periodista confunde a Zendaya con Dua Lipa: “No sé quién es”

Muchas veces las estrellas de Hollywood desearían no ser conocidas en todo el mundo para poder campar a sus anchas por la calle sin que les persigan una masa de fans o una pandilla de paparazzis sin escrúpulos ocultos tras una marquesina. Zendaya y Tom Holland, que dos de las estrellas del momento, podrían llegar a sentir esa sensación de libertad si se paseasen por las calles argentinas en las que viven los periodistas del programa ESPN.

Fueron estos comunicadores, no muy duchos en temas de actualidad no deportiva, quienes protagonizaron un momento surrealista durante la emisión en directo de la alfombra roja previa a la entrega del Balón de Oro de 2021, que recayó en manos, cómo no, de Lionel Messi. Los periodistas del programa comentaban la llegada de invitados e invitadas al evento, y cuando le tocó a las estrellas de Spider-Man: No Way Home, el momento rozó lo berlanguiano.

«Ella saluda. Dua Lipa es. No sé quién es», dice el periodista argentino Christian Martin. «La cantante. La cantante inglesa. Cantante inglesa. Esa cantó en...», responde otro. «No, no es Dua Lipa», dice inmediatamente por lo bajo un tercero, mientras Martin empeora aún más las cosas: «Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter. No sé quién es». Todos se quedan en silencio entre risas y suspiros hasta que otro de sus compañeros grita: «¡Zendaya! Actriz, me dicen...».

#SoyUnViral 😅Ups.



⚽El periodista de ESPN, Cristian Martin, fue furor en redes sociales debido a su confusión en la gala del Balón de Oro.



🤦‍♂️A Zendaya la confundió con la cantante Dua Lipa, y sobre Tom Holland dijo “acá llega uno con la cara de Harry Potter”.



▶️¡Dale play! pic.twitter.com/NasSlcD4wj — ABC FM 98.5 (@ABCFM985) November 30, 2021

El momento continúa alcanzando cotas de surrealismo sin límites: «Pero no sé quién es», pregunta el desconcertado periodista. «Zendaya. Una actriz muy conocida en cotas de cine», le responde el otro, antes de que Martin empiece a liarla aún más con Tom Holland. «Te juro que ese no sé quién es». Luego el periodista que le ha corregido también le explica que se trata de un actor, aunque a este lo reconoce tan solo como «el novio de Zendaya» y no como uno de los actores más taquilleros del mundo gracias a su trabajo en Spider-Man.

Estos comentarios se han hechos virales en redes sociales. Los fans de Zendaya, de Tom Holland y hasta de Dua Lipa no dan crédito ante la absurda confusión, propia de alguien que parece vivir desconectado de la realidad informativa. Algunos seguidores elogian la desfachatez despreocupada del periodista mientras que otras lo critican: «CHRISTIAN MARTIN ACABA DE DECIRLE DUA LIPA A ZENDAYA TE QUIERO COMO A NADIE VIKINGO», escribe uno; «Christian Martin el Messi de los periodistas», añade otro, en claro tono irónico.