Britney Spears cumple 40 años: Así era aquella adolescente que soñaba con hacer una película con Brad Pitt

"Me gustaría hacer una película... especialmente con Brad Pitt. Posiblemente una película del estilo de Titanic". Eran algunos de los sueños que una adolescente de tan solo 17 años manifestaba ante los micrófonos de LOS40. ¿Hasta dónde quieres llegar?, le preguntaba Joaquín Luqui. “Hasta donde me sienta cómoda”, respondía con sensatez. Aquella jovencísima Britney Spears que en 1999 era ya una estrella del pop internacional, hoy cumple 40 años.

Recordamos a esa Britney dulce y tímida, a la joven que en esa primera etapa de su carrera hablaba libremente de sus pasiones y de sus sueños, cuando todavía no había sido sobrepasada por la presión mediática. Así era la artista que un 8 de Octubre de 1999 entraba en el estudio de LOS40 y charlaba abiertamente con Joaquín Luqui.

Nacida en McComb, Mississippi, un 2 de Diciembre de 1981, con solo 15 años ya había firmado su primer contrato discográfico y con poco más de 17 despuntaba en el mundo entero. Toda una vida de luces y sombras que arrancaba con un brillo deslumbrante. ...Baby One More Time (1999) se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, en el debut más vendido de una artista femenina.

Pocos meses después de su lanzamiento, viajaba a España para presentarlo, a LOS40. Joaquín Luqui anunciaba: “Es la primera vez en España que una cantante americana tiene dos discos nº1 en España (en referencia a ...Baby one more time y Sometimes). "Es una locura", manifestaba Spears, "para mí, solo con que Baby one more time tuviera éxito fuera de Estados Unidos, ya era algo increíble. Y además, si hay otro tema que triunfa, tanto en España como en otros países, es maravilloso”.

Britney se mostraba sorprendida de su éxito internacional. No se lo esperaba. A lo largo de la entrevista, la pudimos conocer un poco más. Las mismas inquietudes y gustos que cualquier otra chica de su edad, y aunque rodeada de sueños, tenía los pies en el suelo. Sabía lo que quería. Y quería hacer cine. Le hubiera encantado rodar una película con sus dos ídolos: Ben Affleck y Brad Pitt. Sin embargo, era realista: “…no puedo soñar con eso. No. Me gustaría hacer una película o algo así, pero estoy realmente centrada en mi música en este momento. Pero sí, sería estupendo. Especialmente con Brad, es lo más".

Como muchas adolescentes, Britney estaba enamorada platónicamente de Brad Pitt. Lo dijo públicamente muchas veces. Aunque nunca hizo una película con él, como hubiera deseado, sí tuvo ocasión de conocerle en los Teen Choice Awards 2005 celebrados en Los Ángeles. Aquel momento fue “el más impactante de mi vida, perdí la cabeza por un segundo. Me quedé completamente muerta”. Consiguió hacerse una foto con él y le firmó un autógrafo. Más tarde reconoció que se había comportado como una niña de cuatro años.

Britney Spears, a principios de los 2000. / (Photo by Kevin Mazur Archive/WireImage)

Y ya puestos a elegir ¿Cuál sería esa película soñada de Britney?: “Posiblemente una película del estilo de Titanic, porque me enamoré de esa película. Una película en la que en algún lugar en el tiempo se da una relación pasional, en la que se habla de amor, definitivamente algo así”. Spears hubiera preferido que Leonardo DiCaprio no muriera: “No sé, supongo que esperas que termine bien y que ellos vivan felices para siempre. Pero su muerte hizo que la película fuera mejor. Por dentro, yo quería que viviera”.

Además de algunos cameos en cine y televisión, Britney pudo cumplir su sueño y protagonizó Crossroads en 2002. Si bien, su argumento no se parecía en nada al de Titanic. Todavía no es tarde. Quizá algún día veamos a Brad Pitt y a Britney Spears protagonizando una nueva versión de Titanic con final feliz.

Madonna y Janet Jackson eran entonces sus artistas favoritas. En el repertorio de su primera gira ‘...Baby One More Time Tour’ de 1999, añadía versiones de ambas: Material girl de Madonna y Black cat y Nasty de Janet. Era su manera de rendir homenaje a dos de sus principales influencias. Para Joaquín Luqui, que había asistido a una de esas actuaciones, este gesto era algo "muy bonito, porque ahora que tú estás arriba, que hagas ese homenaje es algo que dice mucho de ti”. Spears corroboraba:

“Sí, mis dos artistas favoritas son Janet y Madonna, porque Madonna cuando sale al escenario, nunca sabes lo que puedes esperar de ella. Solo su presencia es increíble, al igual que Janet Jackson. Ambas son intérpretes maravillosas. Desde que era pequeña, he crecido escuchando su música y viéndolas actuar. Simplemente era algo que quería hacer”.

Años después de esas declaraciones, Britney pasó de hacer versiones de Madonna a cantarlas junto a ella. Trabajaron juntas en varias ocasiones. Por ejemplo, en el álbum de Spears In the zone de 2003 hay una colaboración de la ‘reina del pop’ en Me against the music. Aunque el momento más sonado, uno de los más memorables en la historia del pop, fue el famoso beso que Britney y Madonna se dieron en 2003, en los MTV Video Music Award. Fue después de una actuación, en la que también estaba Christina Aguilera. Cantaron Like a virgin y Hollywood y el broche final fue el famoso beso.

En 2008, la ‘princesa del pop’ fue la invitada especial en la gira Sticky and Sweet de Madonna. Cantaron juntas Human Nature. No se tiene noticia de que haya conocido personalmente a Janet Jackson.

En 1999, Spears reconocía en LOS40: “La verdad es no sé si soy romántica. No he tenido muchas oportunidades de ser muy romántica”. Lo decía por la agenda tan repleta de trabajo que tenía entonces: “estoy muy ocupada”. Lo cierto es que en aquel momento era conocido su romance con Justin Timberlake, que terminó en 2002. Desde 2017, después de algunos altibajos en sus relaciones sentimentales, encontró finalmente la estabilidad junto a Sam Asghari: “ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida”, confesaba en Instagram.

A punto de cumplir los 18 años, Britney Spears no quería ser otra ‘reina del pop’. Desconocedora de los años turbulentos que le aguardaban, tenía clara su meta. ¿Hasta dónde quería llegar?: “Hasta donde me sienta cómoda. Si empiezo a sentirme incómoda, pararé. Pero siempre y cuando esté a gusto con la situación que me rodea… y no voy a salir y ser como Madonna ni nada de eso. Esa no soy yo”.

Britney Spears quiso regalar a sus fans de España y a los oyentes de LOS40 un saludo muy especial: “desde lo más profundo de mi corazón, gracias por vuestro apoyo”. Con alguna dificultad para hablar en nuestro idioma, finalmente lo consiguió y nos dejó esta esta perla: “Hola, soy Britney Spears, amiga de Joaquín Luqui. Gracias y besos fans de España. Gracias y besos 40 Principales”.

Son innumerables las fiestas anunciadas para este 2 de Diciembre de 2021. Además de su 40º cumpleaños, hay mucho más que celebrar: Britney Jean Spears es libre. La cantante está ‘en el séptimo cielo’ ahora que ha tomado las riendas de su propia vida personal y artística. Ahora que ya no está controlada ni silenciada. Ahora que, por primera vez en muchos años, puede soltarse el pelo.