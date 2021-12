Stray Kids celebra la Navidad con ritmos imparables y una emotiva balada en ‘Christmas Evel’ y ‘Winter Falls’

Para muchos ya ha llegado la época más festiva del año, y de eso son muy conscientes los chicos de Stray Kids. La banda de K-Pop ha querido sacar su faceta más navideña con un nuevo EP compuesto por cuatro villancicos.

Villancicos en los que podemos ver dos caras completamente distintas de estos artistas. En Christmas Evel, sacan su lado más gamberro y divertido con unos sonidos de hip-hop, funky, pop y toques electrónicos que levantan de la silla a cualquiera. Pero eso no es todo. También llega acompañado de un videoclip.

En las imágenes que componen este vídeo musical, nuestros protagonistas se convierten en los ayudantes de Papá Noel (o Santa Claus). Viven momentos de lo más divertidos juntos mientras reparten los regalos en la noche con más ilusión del año.

La otra canción que ha visto la luz es Winter Falls. Al contrario que Christmas Evel, se trata de una balada con toques electrónicos pero en el que sacan a relucir su lado más emotivo y sensible. Hablan de cuánto echan de menos a la persona que una vez los conquistó y cómo desearían pasar estas fiestas con él/ella. Desde que no están juntos, esta época pierde su toque especial. También hablan del paso del tiempo. "El invierno está soplando de nuevo. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado. Todo ha cambiado menos yo. Estoy tan solo cada vez más hasta el punto que duele", dicen algunos de sus más emotivos versos.

Winter Falls también llega acompañado de un videoclip. En él, nuestros protagonistas aparecen en primer plano mientras interpretan el tema a cámara y sacan su lado más emotivo. Por supuesto, la nieve es uno de los elementos principales de todas y cada una de estas escenas.

El lanzamiento del EP Christmas Evel ha tenido una gran acogida entre los seguidores de estos artistas. 24 to 25 y DOMINO en inglés son las otras dos canciones que han dado vida a este proyecto. En la primera escuchamos los cascabeles y, en la segunda, los sonidos del hip-hop más potentes. Y es que ya sean amantes de la Navidad o no, escuchar nueva música de su grupo favorito es siempre un buen motivo de celebración. De hecho, muchos ya han encontrado la banda sonora perfecta para estas fiestas. ¡Ya no hay excusas!

Y tú, ¿eres más de vivir la Navidad como Christmas Evel o como Winter Falls?