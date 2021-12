Los mejores planes musicales para el puente de diciembre

El puente de la Constitución o puente de diciembre, como mucha gente lo conoce, ¡ya está aquí! Con el lunes día 6 y el miércoles día 8 como festivos nacionales, son muchos los que únicamente con un martes libre tienen por delante cinco días en los que disfrutar de unas mini vacaciones previas a Navidad que no vienen nada mal.

Tanto si tienes el puente completo y te has ido a disfrutar de los encantos de otra ciudad (en LOS40 puedes encontrar los mejores planes que hacer en Madrid, así como en Barcelona) como si te quedas en casa, hay muchas opciones para disfrutar y muy diferentes. ¡Tan solo tienes que elegir la que más se adapta a ti! Planes musicales para toda la familia, para hacer con amigos o en pareja, pero siempre disfrutando de la música.

Ir al concierto de Nicky Jam en Madrid

La estrella global del reggaetón Nicky Jam estará en concierto en España el próximo 6 de diciembre. El artista hará una única parada en nuestro país para presentar en directo las canciones de su último álbum: Infinity. Será el 6 de diciembre, en el Wizink Center de Madrid.

Ir al concierto de David Bisbal en Málaga

El 8 de diciembre, festivo nacional, Málaga recibirá a David Bisbal en concierto con su proyecto David Bisbal Filarmónico by Cosentino. Una forma única de disfrutar del artista almeriense como nunca lo habías visto, ¡acompañado por una orquesta sinfónica! Así que, si el puente de diciembre te pilla en Málaga y aún tienes alguna duda sobre si apuntarte a este plan, puedes echar un vistazo a la crítica de nuestro compañero Adriano Moreno que tuvo la suerte de disfrutarlo en Madrid.

Ir a un karaoke

Un plan súper divertido, ya sea con amigos o en familia, en prácticamente todas las ciudades de España. Además de una opción perfecta para combatir el frío mientras dais vuestro propio espectáculo. Si estás por Madrid y quieres un plan de karaoke con niños (y más si son fans de TikTok) las salas privadas de BAM Karaoke Box te permitirán dar rienda suelta a vuestro arte.

Ir a un musical

Los musicales han vuelto a los teatros por todo lo alto y la oferta es de lo más variada y para todos los gustos. Además, ¡también es un regalo perfecto para Navidad! Si aún no tienes plan para el puente de diciembre, echa un ojo a los musicales que están en activo durante este mes.

Musicales en Madrid

En la Gran Vía madrileña puedes disfrutar de títulos que ya son clásicos de la escena teatral como El Rey León, junto al rock de We Will Rock You con las canciones de Queen, junto a otro imprescindible del género como Grease. Entre los musicales que se han incorporado más recientemente a la escena de Madrid se encuentran Ghost, con David Bustamante y Ricky Merino en el papel protagonista; Tina: El musical de Tina Turner, el cual ha asesorado la propia cantante o Kinky Boots; con Daniel Diges, Tiago Barbosa y Angy.

Musical Tina Turner / Getty Images / Photo By Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images

Musicales en Barcelona

La Ciudad Condal también cuenta con una oferta musical de lo más atractiva con títulos imprescindibles como El Guardaespaldas, uno de los más aclamados por la crítica, o Billy Elliot, para que alucines por completo con sus bailes sobre el escenario.

Musicales en Málaga

El nuevo musical de Antonio Banderas, Company, es uno de los planes más seductores para el puente de la Constitución en Málaga. Premiado con seis Tony, cuenta la historia de Bobby, interpretado por Banderas, un soltero de oro al que no le faltan oportunidades para casarse, pero que no se atreve a dar el paso definitivo.

Ir al cine a ver 'Encanto'

Un plan de cine para toda la familia siempre es un imprescindible de cara a la Navidad y más si contamos con una peli repleta de canciones como Encanto, el último estreno de Disney. Ambientada en el corazón de Colombia, narra la increíble aventura de una joven y su familia, en la que todos tienen poderes mágicos excepto la protagonista.

XXVII Festival Los Grandes del Góspel en Madrid

Hasta el 12 de diciembre la capital acoge Grandes del Góspel, un espectáculo que reúne a los mejores grupos del género en el Teatro Fernán Gómez. Un festival que ofrece una experiencia que va más allá de su connotación espiritual, con la música como vínculo.