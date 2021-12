Así es Carlos, el "vividor" que ha estado con más de 100 mujeres y ha conquistado 'Fist Dates'

El paso de Carlos por Fist Dates está causando revuelo. Este vecino de Getafe de 51 años llegó al dating show de Cuatro dispuesto a encontrar el amor pero teniendo muy claro lo que buscaba en una mujer, porque otra cosa no, pero de lo que dejó constancia en su aparición televisiva es de es un hombre con las ideas muy nítidas.

Carlos entró por la puerta del restaurante de Carlos Sobera dejando claras sus intenciones. "Yo soy un hombre de sueños cumplidos. Un día soñé con conducir un Ferrari y lo conduje. Después de estar con más de 100 mujeres he llegado a la conclusión de que la vida tiene ciclos y yo en el ciclo en el que me encuentro ahora es más tranquilidad, más relajación; personas sin cargas económicas, sin cargas familiares o sin cualquier otro tipo de cargas las cuales nos impidan seguir viviendo... ya que me considero un vividor", sentenció este exempresario divorciado ante las cámaras que le grabaron justo antes de conocer la que iba a ser su cita.

Carlos enseguida se mostró como una persona alejada de los convencionalismos y esto le dio mucho juego al público de First Dates, que no dudó en hacer bromas en las redes haciendo saltar rápidamente a los medios su cita en el programa de Cuatro.

¿Puede un hombre de sueños cumplidos como Carlos encontrar el amor en First Dates?



¡Esta noche en FirstDates!

Como buen vividor que aseguró ser Carlos explicó que a lo largo de su vida ha viajado por muchos países, algo que le ha permitido conocer a muchas mujeres de "todo tipo y de toda clase". "Luego cada uno tiene su fetiche, como en mi caso pueden ser las pelirrojas, las personas del este y las japonesas", reveló el getafense dejando boquiabierto a gran parte del público de First Dates.

Pero esto no quedó aquí, aunque se aventuró a definir cuáles son las mujeres que más le gustan, Carlos aseguró que él tiene un perfil muy determinado en este tema, pues o le gustan o no le gustan, "indistintamente de cómo sean, de dónde sean o cómo sean". Eso sí, según explicó, para que tanto a él como a otros hombres les guste una mujer, esta debe entrarle por los ojos, mientras que, según su teoría, no les pasa a las mujeres. A ellas, según este seductor, se las conquista por los oídos.

Carlos: "Mi fetiche son las pelirrojas, las personas del este y las japonesas" 😏



First Dates

Una cita con una vidente mostoleña

Aunque seguramente Carlos hubiese ya explicado sus preferencias al programa, Carlos Sobera y los suyos prepararon para este vecino de Getafe una cita con Mari Paz, una mujer rubia de 55 años que vive en Móstoles, muy cerca de la ciudad del exempresario que, contra todo pronóstico si nos fijamos en los gustos que este participante aseguró tener, le gustó. "Me ha parecido una chica guapa, elegante y atractiva", confesó Carlos al equipo de First Dates.

Conforme fue avanzando la cita, Carlos y Mari Paz vieron que tenían muchas cosas en común y que ambos encajaban en lo que el otro estaba buscando. Tanto fue así que, llegados a un punto en el que ambos se sentían cómodos, la mostoleña decidió dar el paso y sincerarse explicando que ella era vidente y que era capaz de ver que Carlos es una persona muy buena, con un interior "muy bueno". "Eso es lo que me dicen siempre", respondió su cita entre risas.

Carlos y Mari Paz en 'First Dates'. / Cuatro

Al finalizar la velada en el restaurante de Fist Dates, Mari Paz y Carlos explicaron que los responsables del programa habían dado "en la diana", y, por tanto, decidieron darse una segunda cita. ¿Quién sabe si a la 101 irá la vencida?