Joan Manuel Serrat pone fecha a su retirada de los escenarios

Joan Manuel Serrat está decidido a dar el paso. El cantautor catalán autor de clásicos de la música como Mediterráneo, ha anunciado a sus 77 años que, después de la gira de 2022 que acabará con un concierto en Barcelona, se retirará de los escenarios.

Así, el próximo 23 de diciembre de 2022 Serrat pondrá punto final a los directos de una carrera musical que ha durado 65 años y que ha estado plagada de éxitos tanto en el ámbito del canto como en el de la composición musical y la poesía. "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", ha explicado el propio artista a El País.

Serrat ha explicado que, además de por los efectos que la pandemia ha tenido en la industria musical, su gran motivo para abandonar los escenarios ha sido la necesidad de recuperar la vida familiar. Quiere "cumplir con cuestiones íntimas y necesarias". "

Siguiendo las normas del Eclesiátesis: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina —un aparatoso accidente que sufrió su compañero en febrero de 2020— que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la Covid... Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente", ha confesado Serrat en la misma entrevista.

Joan Manuel Serrat en concierto. / Getty Images

Además, Serrat ha insistido en sus explicaciones en lo poco que le gustó sentirse despedido por los efectos de la pandemia. "Me planteé ir al lugar más natural para hacerlo con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", ha argumentado el autor de Hoy puede ser un gran día, como motivo principal para terminar su trayectoria sobre los escenarios con una gira internacional.

Una despedida en forma de gira

Más allá de los conciertos que Serrat dará empezando por Nueva York en abril, en cantautor se plantea esta gira como una despedida a todos los niveles. "La gira me la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos", ha sostenido el cantautor.

En sus últimos conciertos Serrat viajará acompañado de su equipo habitual y aunque no da el paso de conformarlo, no descarta que algunos compañeros de profesión le acompañen sobre el escenario en alguna parada.

Joan Manuel Serrat - Mediterraneo (Lyric Video)

En cuanto al repertorio que llevará alrededor del mundo Serrat ha adelantado que interpretará en directo 20 o 30 de sus temas, pero no ha dado más detalles sobre cuáles serán. Sin embargo, si tuviésemos que apostar haríamos un all in a no fallarán sus míticas Mediterráneo, Lucía Paraules D'amor, algunas de sus cancioens que ya han pasado a la historia de la música.