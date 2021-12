Ed Sheeran, Adele y Aitana intentarán derrocar a Dani Fernández en la primera lista de diciembre

Hemos entrado en el último mes del año y por tanto este sábado en #Del40al1CocaCola Tony Aguilar repasará la primera lista de diciembre, de la que saldrá el nuevo número uno. A día de hoy ostenta esa posición Dani Fernández con Clima tropical: el de Alcázar de San Juan recibió la noticia en directo en el estudio, brindándonos uno de los momentos más emotivos que hemos vivido en el programa en los meses recientes. ¿Podrá redoblar su alegría el ex Auryn conservando la medalla de oro? Pues por poder, claro que sí, pero no lo va a tener fácil habida cuenta que entre los artistas que le siguen, y que aspiran también a situarse en lo alto del podio, hay varios pesos pesados internacionales y otras estrellas del pop nacional. Veamos de quiénes se trata.

Los dos artistas que completan el podio ya han sido número uno: Justin Quiles y Adele. La británica sigue siendo la cantante de la que más se habla últimamente y después de dos semanas no consecutivas en la posición de honor este sábado podría hacer bueno el dicho de “no hay dos sin tres”. En el #4 figura Nil Moliner, quien hasta el momento ha protagonizado una muy solvente estancia en el chart con Libertad. Después de 28 semanas en la clasificación, es una de las canciones veteranas, aunque por ahora no ha pasado de esa cuarta plaza. Acecha desde el #5 Ed Sheeran con Shivers, que sí que fue número uno. Aitana alcanzó el sábado anterior su mejor puesto hasta la fecha con Berlín, quedándose en el #6 y convirtiéndose en otra clara favorita para encabezar la lista. De entre todos ellos podría salir el nuevo número uno…, o no, puesto que podría saltar la sorpresa y que otra canción de la lista, más abajo en el ranking, tomase el mando.

La candidatura anunciada el pasado sábado de Nicki Nicole y Rauw Alejandro con Sabe ha generado reacciones entusiastas en redes sociales. El HT #MiVoto40 echa humo, pero solo una vez que hayamos realizado el recuento de apoyos conoceremos si la argentina se estrena en la lista y el boricua inserta esta nueva canción con la que, de unirse a las otras dos suyas que tiene en el chart, se marcaría un triplete.

Voto VIP de Álvaro de Luna y LOS40 SOBRES

Invitado de lujo este sábado en el programa líder: Álvaro de Luna. El sevillano, quien está en lista con Llueve sobre mojado, con Pablo Alborán y Aitana (#12), se asomará al show para charlar con Tony Aguilar y dar su Voto VIP. ¿Se lo otorgará a la catalana, que tiene otras canciones en lista; a sus amigos Dani Fernández o Nil Moliner, con quienes ofreció un precioso concierto acústico con motivo de LOS40 Music Awards; o se saldrá por la tangente y votará por cualquier otro tema que le guste? Este sábado se disiparán las dudas.

En el superconcurso de LOS40 SOBRES habrá nuevas oportunidades para ganar dispositivos iPhone 13 PRO, ordenadores de sobremesa y portátiles, televisores, pulseras inteligentes, airpods, cámaras Go Pro, bicicletas y patinetes eléctricos, dinero en efectivo o cualquiera de los premios por valor de 40.000 € que esconden los ya famosos sobres. Cada semana, además, aumentan las razones para participar, pues también aumenta el bote, que esta semana asciende a 32.000 €.

LOS40 Sobres. / Del 40 al 1

Por votar en antena (902 30 40 40) regalaremos las películas Frozen 2 y Vaiana, con motivo del estreno en cines de la última producción de Disney, Encanto, además del CD recopilatorio Los Números 1 de LOS40. Completito el programa, ¿eh? Pues eso no es todo, porque a lo largo de las cuatro horas también habrá espacio para La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias… Te esperamos a las 10 de la mañana (una hora menos si resides en Canarias) en el programa musical con más oyentes de la radio española.