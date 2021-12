Entrevista a Ana Mena: Hablamos de ‘Música Ligera’, Eurovisión, Italia y el follow de Rosalía

Hay que arriesgarse a llevar a cabo proyectos distintos. Bajo esta máxima, Ana Mena presenta Música ligera, su nueva canción y toda una declaración de intenciones. Este tema es un homenaje a Italia, a las canciones de los 60 y los 70 así como a las grandes artistas que la inspiraron desde pequeña. Pero también nos dice muchas cosas de ella, de su personalidad, de su manera de interpretar y del mensaje que quiere transmitir con su música.

Música ligera es la nueva propuesta de Ana Mena. Una versión de Musica leggerissima, la canción de Colapesce y Dimartino para el festival de San Remo. Charlamos con la malagueña sobre este nuevo lanzamiento, su disco que llegará en 2022, del revuelo que se armó cuando todos pensábamos que se presentaría a Eurovisión, de la ilusión que le hizo su primer premio LOS40 Music Awards y de su conversarción con Rosalía y su hermana Pili en los premios de LOS40.

Sobre Música Ligera, Ana ha dicho a LOS40: "Esta canción ha sido un regalo enorme y una gran responsabilidad porque esta canción ya era una obra maestra. Hacer una versión en español e intentar ser todo lo fiel posible a esta pedazo de letra, que además tiene mucho doble sentido. Era complicado que la letra en español no perdiera esa magia poética", explica.

"Recuerdo que dije: yo tengo que sacar esta canción España porque tengo que hacer que en España la gente la conozca", expresó la malagueña en esta entrevista.

Eurovisión y el revuelo en redes

Para anunciar esta canción y este cambio de paradigma en su música, Ana Mena fue dejando algunos posts en sus perfiles sociales. Uno de ellos fue una foto de Massiel en Eurovisión y muchos seguidores del festival ya pensaban que la artista presentaría su candidatura para el certámen. Nada más lejos de la realidad, pero hemos de decir que la ilusión se apoderó de muchos de nosotros que ya la veíamos como ganadora y con los 12 puntos de Italia. "Mi única intención era dar pistas de lo que iba a ser el vídeo".

Ella lo explica así: "Subí una foto de Massiel, un cover de Jeanette de la canción de Corazón de poeta y una foto de Brigitte Bardot por la estética del vídeo. Es una responsabilidad enorme. Me llena de orgullo y me pone muy contenta que haya habido tanta gente que haya considerado que una propuesta de Ana Mena sería digna para Erovisión... pero de verdad que yo considero que es algo tan grande que pensarlo muy bien porque Eurovisión son palabras mayores".

Ana Mena, en una imagen promocional para Música Ligera (2021), con la que abre nueva era. / Sony Music

Su primer premio LOS40 Music Awards

Ana Mena ha estado nominada tres veces a LOS40 Music Awards. En la última edición, en la categoría España dentro de Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1. Y finalmente, a la tercera va la vencida, porque ella fue la ganadora de este premio tan especial que vota la gente. "Me hizo mucha ilusión. Me emocioné muchísimo y no me preparé, nada pero cuando subí al escenario dije, Madre mía!".

Como cuenta la artista en esta entrevista: "Pero te prometo que no me lo esperaba. En ningún momento durante esa semana se habló de ello. Entre mi equipo se hablaba más de la actuación, yo estaba concentrada en la actuación porque era un escenario imposible, de 54 metros de largo, y nos pusimos como meta recorrerlo entero".

Nuevo disco doble en 2022

Música ligera está marcando un punto de inflexión en la carrera de la artista, pero no será el único. Sus nuevas canciones ya se están cocinando y formarán parte de su próximo trabajo discográfico que será un álbum doble: "El disco lo estamos preparando, escribiendo, trabajando en él. No sé si podría darte una fecha porque ni siquiera yo la sé. Quiero que llegue en 2022, pero no sé si a primeros, mediados o finales. Voy a intentar de que se acelere lo máximo posible porque tengo ganas de que salga cuanto antes".

Ana tiene muy claro que será un disco enfocado en la música italiana de los años 70 y en él habrá canciones tanto en castellano y en italiano.