5 Seconds of Summer celebran su décimo aniversario estrenando 2011, su nueva canción

La banda de pop rock 5 Seconds of Summer está de aniversario y demostrando que sigue en buena forma. Los australianos regresan por todo lo alto con nuevo sencillo titulado 2011 y un evento de presentación vía streaming para conmemorar sus diez años en la música.

Con esta canción, que se llama como el año en el que empezaron su andadura musical, los integrantes de la banda quieren rendir tributo a este sensacional viaje de una década. 2011 conserva toda la esencia del cuarteto australiano y para hacer partícipes a sus fans de este lanzamiento, la banda volvió a tocar en vivo en un evento masivo que se retransmitió en directo este viernes 3 de diciembre desde Los Ángeles, California.

El directo pudo verse de forma gratuita a través de su canal de YouTube, donde Luke Hemmings, Ashton Irwin, Calum Hood y Michael Clifford volverán a coger sus instrumentos para presentar este tema, grandes éxitos de su carrera y demostrar por qué siguen siendo una de las mejores bandas de pop-rock de este siglo.

5 Seconds of Summer, en una imagen promocional reciente. / BMG

2011 encierra algo de nostalgia, pero también es una canción cargada de presente. "Extraño los días en que éramos jóvenes y no demasiado listos / Solo haciendo lo que sentíamos que estaba bien", comienza esta nueva canción. El tema ha sido escrito por Michael Clifford, Calum Hood y Nick Long y coproducida por Clifford y John Feldmann, quien se encargó de la mayor parte del segundo álbum de la banda, Sounds Good Feels Good. Se trata de la primera canción autoproducida por el grupo.

Décimo aniversario

"Este año celebramos los diez años de vida de 5 Seconds of Summer. Sin ayuda de nadie, los mejores diez años de nuestras vidas. Para honrar cada experiencia, lección y persona que nos hemos encontrado en el camino, hemos decidido hacer este “The 5 Seconds of Summer show”, algo que capturara la búsqueda de la creación, el amor por la relación que tenemos con nuestros fans y el límite infinito de lo que significa estar en una banda. Por encima de todo, con esto hemos redescubierto, una vez más, lo hermoso que es poder compartir nuestra historia juntos. Paralelamente lanzaremos una nueva canción llamada “2011”, que es un homenaje al pasado y un guiño a lo que tenemos reservado para el futuro. Nos ha encantado cada minuto que hemos sido parte de esta banda ¡Por otros diez años de 5 Seconds of Summer!”, dijo el grupo en conjunto.