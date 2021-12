Javiera Mena estrena ‘Dunas’, una canción sobre el deseo con mucho sabor a Prince

Javiera Mena es una de las artistas más importantes de Chile. Su pop fresco, vanguardista y comprometido ejerce de cronista de la sociedad de nuestro tiempo y cada vez está tomando más relevancia. Ahora, la cantante, compositora y productora acaba de estrenar DUNAS, una canción majestuosa y sensual que nos evoca a Prince.

En palabras de la propia artista: “Dunas es una canción inspirada en el sonido ochentero de Prince. Su letra la hace una canción muy sensual, de hecho se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood. Habla sobre el deseo, un deseo no concluido, en imágenes del desierto, es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes”, ha explicado Javiera.

Después de hacernos vibrar este vernano con el lanzamiento del EP I. Entusiasmo, de sorprender con canciones como Debilidad o Culpa, Javiera Mena cierra este 2021 con Dunas, su nueva canción en colaboración con Myriam Hernández.

Javiera Mena, en una imagen promocional de 2021. / Imagen cedida por la artista

Este tema rebosa sensualidad y se convierte en una producción que toma como referencia el sonido ochentero de Prince, pero también del dance pop. Para este dueto, Javiera ha contado con su compatriota, la artista Myriam Hernández, que posee una de las voces más reconocibles de la canción romántica chilena y apodada como "La Baladista de América".

Juntas, consiguen trasladarnos a un universo místico y sensual, donde sus voces se funden armónicamente en una canción única que está tan cerca de Daft Punk como de Juan Gabriel.