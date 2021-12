8 looks increíbles que nos ha dejado 2021

Aunque parezca mentira, ya hemos llegado al final de 2021. Este año ha sido una auténtica locura en el que se ha intentado conseguir la normalidad que nos robó el 2020. ¿Y qué es lo que ha vuelto este año? Los grandes eventos con sus increíbles alfombras rojas. Lo reconocemos: echábamos de menos comentar las vestimentas de las estrellas desde casa.

Este 2021, las estrellas no solo han brillado en el firmamento, también en la Tierra. Lo han hecho acudiendo a algunos de los eventos más esperados, mirando a cámara y paseándose como auténticas divinidades en las alfombras rojas. En LOS40, hemos querido rescatar 8 looks que ya han pasado a la historia de la moda.

1. Anya Taylor-Joy en los Globos de Oro

La actriz ha sido una de las grandes sorpresas del mundo de la moda de este 2021. La joven de 25 años se ha convertido en todo un referente gracias a sus increíbles looks en las alfombras rojas. La estrella se ha ganado la fama de ser una de las más elegantes del año gracias a sus apariciones en los premios.

Apostando por una sobriedad que parece de otro universo, Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las mejores vestidas del año. Pero, ¿cuál ha sido el look que nos ha robado el corazón?

Sin duda, aquel vestido verde esmeralda que lució en los Globos de Oro. La actriz apostó por la magia de los años dorados de Hollywood con un precioso diseño de Dior que fue diseñado por Maria Grazia Chiri, la directora creativa de la firma. Un vestido que nos enamoró a todos.

2. Zendaya en el Festival de Venecia

Si pensamos en un icono de estilo de la Generación Z, inmediatamente se nos viene a la cabeza Zendaya. La actriz es uno de los rostros más famosos del nuevo Hollywood. Además de demostrar ser una de las mejores actrices de su generación, ha demostrado tener un gran sentido de la moda.

Aunque ha sido complicado quedarnos con un look de Zendaya de este año, sentimos devoción por aquel vestido que llevó en la 78ª Edición del Festival de Venecia. La estrella lució como una auténtica diosa griega con este diseño de Balmain.

Se trata de un vestido nude, con una increíble abertura y unos pliegues que imitan un efecto mojado. Una auténtica locura de look que Zendaya coronó con joyas de Bulgari.

Zendaya en el Festival de Venecia / Pascal Le Segretain/Getty Images)

3. Billie Eilish en la Gala Met

La gala MET 2021 ha sido uno de los eventos más esperados del año por los amantes de la moda. Tras un año de parón por la pandemia, la cita más fashion de los celebs tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Nueva York.

Entre los invitados destacó el increíble look de Billie Eilish. La cantante de Happier Than Ever apareció como una auténtica princesa Disney en la puerta del Metropolitan Museum of Art de la ciudad estadounidense.

Apostando al glamour de los años cincuenta, Billie llevó un vestido diseñado por Fernando García y Laura Kim, directores creativos de Oscar de la Renta, que acaparó todas las miradas. Apostando al color beis con matices melocotón, la cantante de 21 años parecía la reina del baile.

Billie Eilish en la MET Gala / John Shearer/WireImage)

4. Lil Nas X en la MET Gala

Pero Billie no fue la única que llamó la atención en la esperadísima gala del MET 2021. Lil Nas X también fue una de las estrellas más fotografiadas del evento. Y es que el cantante de MONTERO hizo una performance que no caerá en el olvido.

El rapero estadounidense llegó a la alfombra llevando una enorme capa dorada. Lo que escondía debajo era una preciosa armadura del mismo color. Pero cuando pensábamos que ya había mostrado todas sus cartas, este segundo look se transformó en un body lleno de brillantes. Pura fantasía que demuestra que los hombres también pueden sorprender en el mundo de la moda.

Lil Nas X en la gala MET 2021 / Theo Wargo/Getty Images

5. Dua Lipa en los BRIT Awards

Dua Lipa arriesga y gana cada vez que acude a una alfombra roja. La británica no tiene miedo de apostar por nuevas tendencias, demostrando que la moda es todo un juego para ella. Uno de los looks que más nos ha llamado la atención de este 2021, ha sido el que lució en los premios BRIT.

La cantante rindió homenaje a una de las artistas británicas más queridas del siglo XXI: Amy Winehouse. Con un precioso vestido amarillo de Vivienne Westwood asimétrico con un escote al hombro, minifalda y una falda de cola, Dua demostró que hay artistas que siempre estarán presentes en nuestra memoria.

Dua Lipa en los BRIT Awards 2021 / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

6. Olivia Rodrigo en la inauguración de The Academy Museum of Motion Pictures

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las estrellas más solicitadas de este 2021. De este modo, la cantante se ha convertido en un reclamo de las alfombras rojas. A lo largo del año, hemos visto como la joven se ha ido soltando delante de los cámaras. Además, sus looks cada vez han sido más sorprendentes.

Uno de los vestidos que más ha dado que hablar ha sido el que llevó en la inauguración de The Acadamy Museum Of Motion Pictures. La joven apostó por un vestido negro cuyo escote se llevó toda la atención.

Se trata de un diseño de Saint Laurent que ha dado mucho que hablar. ¡Y es que nos encanta!

Olivia Rodrigo / Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Getty Images

7. Aitana en LOS40 Music Awards

Aitana puede presumir de marcar tendencia. Con tan solo 22 años, la catalana se ha convertido en una de las cantantes españolas más queridas por el público. De este modo, es normal verla acudiendo a los eventos más esperados del año. ¡Y siempre acierta!

Aunque la intérprete de 11 Razones suele apostar por la sobriedad en sus estilismos, es verdad que siempre le añade un factor diferenciador que marca la diferencia. De este modo, Aitana deslumbró en la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2021. La artista apostó por un diseño de dos piezas de color blanco.

Aitana en LOS40 Music Awards 2021 / Isaac Buj/Europa Press via Getty Images

Con un top cruzado y una falda larga con apertura lateral, Aitana fue una de las mejores vestidas de la gala.

8. Ester Expósito en el Festival de Cannes

Otra de las españolas que más dan que hablar con sus apariciones en las alfombras rojas es Ester Expósito. La estrella de Élite deslumbra siempre con sus apariciones públicas. Aunque ha sido muy complicado escoger un look de este 2021, nos quedamos con el que llevó en la 74ª Edición del Festival de Cannes.

Ester Expósito en el Festival de Cannes / Daniele Venturelli/WireImage

La celeb brilló con el color morado de este diseño de la firma italiana Etro. Apostando por un diseño de dos piezas, la estrella luce de una manera exótica, casi celestial, con esta ropa. Sin duda, una apuesta segura que ella sabe defender como nadie.