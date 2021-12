40 curiosidades de Travis Birds by Travis Birds

Travis Birds estará el próximo 16 de enero en el Circo Price de Madrid en el que será su mayor concierto hasta ahora. Y es que en el último año su popularidad ha ido creciendo hasta el punto de ir agotando entradas allá donde iba tocando.

Tras ponerle música a la sintonía de El embarcadero, sonar en la banda sonora de Sky rojo o cantar con Benjamín Prado una versión desde el punto de vista de respuesta femenina, del 19 días y 500 noches en el disco homenaje a Joaquín Sabina, publicó el pasado marzo su segundo disco, La costa de los mosquitos en el que apuesta por la música de raíz y los instintos más animales.

Un álbum conceptual que nos lleva a un viaje introspectivo donde las obsesiones y los demonios toman protagonismo marcando una línea entre la cordura y la locura. Música inquietante, densa e intensa, de una cantante con una personalidad y una imagen arrolladoras en la que el arte supura con gusto y lo visual adquiere una fuerza brutal.

No descarta como plan B, algún día probar con la interpretación. Ya le han ofrecido algo que no ha acabado saliendo, pero le ha picado el gusanillo y reconoce que lo de ser actriz llegará algún día. De momento se rodea de actores comom Carolina Yuste o César Vicente con los que compartió pantalla en su vídeo de Claroscuro.

Ha cantado con gente como Rozalén, El Kanka o Kevin Johansen y su camino no ha hecho más que empezar. Hoy hemos querido conocerla un poco mejor a través de pequeñas confesiones sobre asuntos cotidianos y otros no tanto.

1. La experiencia más surrealista de tu vida

No me acuerdo. ¿La más surrealista de mi vida? Pues que Coyote saliera porque me metí a trabajar para una firma de robots de cocina.

2. El artista con el que te gustaría componer

Jorge Drexler porque admiro profundamente cómo escribe y cómo compone y me parece un pilar tremendo para mi música.

3. Un recuerdo de la infancia

Un mundo interior que teníamos mi hermana y yo de reyes y reinas. Antes decía que la pedrada viene desde el principio.

4. El cantante que te sorprendió después de conocerle en persona

Depedro, tiene una especie de aura que es increíble. Hay gente que ves que es una estrella y a mí él me lo parece.

5. Tu sección favorita en el supermercado

La del chocolate (risas).

6. Un buen lugar para encontrar ropa chula

Tiendas de segunda mano me gustan mucho.

7. Una pesadilla recurrente

Que conduzco y no sé conducir.

8. Un viaje que te haya marcado

La primera vez que fui a Euskadi porque sentí una conexión tremenda con ese lugar y entendí muchas cosas. Luego me hizo un test genético y descubrí que tengo un 80% de vasca y no lo sabía, así que creo que tiene que ver con eso. Iba sin ninguna expectativa y aluciné, fue tremendo.

9. Una reflexión de pandemia

Todo puede pasar en cualquier momento.

10. Un anhelo en la vida

Qué difícil. Dibujar, se ha quedado mi hermana todo el talento, no dejó nada para mí.

11. Un color que te favorezca

El burdeos.

12. La habilidad que tú y tu hermana tenéis en común

Las letras, yo creo.

13. Un animal para tener en casa

Un perrito. Ahora justo no lo tengo porque el pobre moriría de desatendimiento, pe me encanta. Tendría si pudiera.

14. Una serie para ver en maratón

High Fidelity, la protagonista principalmente, me alucina. Pero bueno, todo, el ambienten que tiene. O Fleabag, que es super parecida, pero de otro rollo y otro tipo de personajes, pero ambas tienen un ambiente y una feminidad muy bonita y muy inspiradora.

15. Un lugar en el que perderse

En Bilbao.

16. El regalo que logró emocionarte

Una guitarra que me regaló mi hermana, la primera que tuve. Luego Álvaro, el productor, me regaló la que tengo ahora, con la que toco, que es un guitarrón. Vale para las dos.

17. Lo que primero observas de una persona que acabas de conocer

Las manos porque creo que soy un poco fetichista de las manos. Me fijo un montón.

18. Algo que no soportes

La falta de respeto generalizada, ya sea hacia un animal o hacia gente que es irrespetuosa con los demás.

19. Un libro de cabecera

La conjura de los necios.

20. Una aplicación de tu móvil que no sea la habitual

Airbnb, me encanta porque a veces fantaseo un poco con vivir en otro sitio y miro las casas que hay por ahí.

21. Lo último que haces antes de acostarte

Ver Seinfeld, la serie, me lo pongo para dormir.

22. Tu primera guitarra

Era una española sin dos cuerdas que me dio mi tía, que estaba en las últimas, pero con la que aprendí a tocar. Tendría unos 19 años.

23. El concierto que más has disfrutado como espectadora

De Rosalía con Los Ángeles, en el Circo Price. Estaban Refree y ella, simplemente una guitarra y una voz y un nivel de maestría, ambos, que a mí me dejó todo el rato echada para delante. Como además soy cantante, me llama la atención la gente que tiene una buena técnica y Rosalía me voló la cabeza en ese sentido. Aparte, no solo la técnica si no por el uso que hace y el gusto que tiene para elegir el tipo de melodías, el tipo de adornos que hace me dejó totalmente planchada y lo recuerdo como un concierto de aprendizaje y de fascinación tremendos. Luego la he visto después y ha sido una experiencia distinta, pero aquel concierto me marcó sin duda.

24. Un vicio confesable

Los helados. Chocolate, helados y perros, ¿para qué más?

25. Algo que te de alergia

El polvo me da alergia.

26. Una habilidad tuya que nos sorprendería

Baile. He bailado toda la vida Hip Hop, pero lo dejé un poco apartado e igual lo retomo.

27. Una tradición navideña

Ufff, es que soy tan poco navideña. Comer peladillas, que a nadie le gusta y a mí sí me gusta.

28. Un espacio de tu casa especial

Mi cuarto, es mi santuario. Es un morado un poco oscuro con textura.

29. Tu examen de conducir

Lo recuerdo tensísimo porque era la tercera vez que me presentaba y estaba en juego la salud de mi padre. Nunca le he visto tan feliz en mi vida como cuando le dije que había aprobado. Lo recuerdo brillante, la verdad, porque mis otros dos exámenes también fueron muy buenos, pero no tuve mucha suerte con el veredicto del examinador, pero el tercero fue un ejercicio brillante. No he vuelto a aparcar en mi vida como aparqué ese día.

30. Un artista que te haya sorprendido últimamente

Nicki Nicole me ha sorprendido porque vi el Tiny Desk y me encantó. No lo esperaba, a lo mejor tenía cierta distancia, pero me ha gustado mucho.

31. Una canción para emocionarte

Abuelo Víctor, es super emocionante.

32. Un actor o actriz con el que te gustaría contar en tu próximo vídeo

Con Asier Etxeandía. Me encantaría, me encanta él. Te podría decir mil, pero justo el otro día salió en una conversación. Es un artistazo en todas sus facetas.

33. Una canción para bailar

Bamboleo de los Gipsy Kings.

34. Un viaje pendiente

Muchos, pero me encantaría ir a más selva. Me da un poco igual el sitio, vamos a poner por Indonesia o por ahí.

35. El mejor consejo que te han dado

Que viva las cosas realmente cuando pasan porque si no siempre me voy a estar preocupando de las que tienen que venir y al final, pasan muchas cosas y se te ha olvidado vivirlas porque estabas pendiente de lo que aún no has vivido.

36. Una palabra que repitas mucho

Hermano.

37. Una cuenta de IG para seguir aparte de la tuya

La de @lord.cah, de mi hermana gemela.

38. El reality en el que podríamos verte

Qué difícil porque yo no soy muy de realities, la verdad. Uno que no han inventado todavía. Alguno de perros, que con perros se hace más llevadera la cosa, un César Millán o algo de eso.

39. La persona con la que más discutes

Esto me puede traer problemas. Es super complicado, no sé, con mi ex novio.

40. La crítica que más te ha dolido

He tenido mucha suerte con las críticas, no recuerdo nada que se me haya quedado grabado. Cuando fui a La Resistencia me metí a ver los comentarios y me vine un poco abajo porque había gente diciendo cualquier cosa. Críticas incluso físicas y cosas así, no tanto por mí, que bueno, vale, sino de cómo puedes llegar a pensar algo así. Eso me sorprendió un poco humanitariamente hablando. Pero no lo concibo como una crítica. A lo mejor críticas que se me han quedad grabadas porque eran verdad. Cuando he estado grabando o trabajando en algo concreto y no lo estaba haciendo de la mejor forma posible y alguien me lo ha dicho, se me ha quedado dolorosamente metido, pero porque era verdad.