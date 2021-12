Leiva: “Lo más interesante que se está haciendo en la música lo están haciendo mujeres”

Leiva vuelve a LOS40 Global Show. Lo hace por una ocasión especial. El cantante no saca todos los días un disco, y menos un disco como Cuando te muerdes el labio. Y es que para su quinto álbum de estudio, ha decidido aliarse con las voces femeninas más prometedoras de la escena musical y también con sus compañeras de siempre. Sobre el magnífico resultado de este disco ha hablado el propio Leiva con Tony Aguilar en los estudios centrales de LOS40.

Videoclip oficial de 'Flecha'

El germen del disco

"He tenido encuentros por el mundo con artistas y me he encontrado con una generación muy poderosa que está cambiando el rumbo de la música. Una generación que tiene entre 18 y 20 años. Me apetecía escribir para todas ellas y hacer mi nuevo disco con todas ellas".

Un álbum solo con mujeres

"Surge más de una manera orgánica que un alegato, pero lógicamente estamos levantando la mano. No tengo yo que venir a recordarle a la gente el papel de la mujer en la música porque siempre ha habido artistas alucinantes. Es verdad que en este momento siento que está muy desequilibrado respecto al talento de los hombres. Ahora mismo lo más interesante que se está haciendo lo están haciendo las mujeres".

Una obra de arte para los compradores

"Es de porcelana, y lo puedes dejar tal y como está porque es una belleza y lo escuchas en plataformas. Pero solo puedes acceder al disco que hay dentro si rompes la porcelana con un martillo. Es una manera de seguir haciendo equipo con Boa Mistura y luego hacer un regalo a los compradores que son ídolos. Hay que premiar a cualquiera que compre un disco a estas alturas".

Natalia Lacunza, su descubrimiento

"Natalia Lacunza tiene facilidad para contar las cosas, con una mirada moderna y teniendo un archivo musical guay. Tiene un compromiso con la canción por encima de los estilos y tiene una voz muy prodigiosa. Está en un estado de gracia y todo lo que está haciendo en el oficio es con mucho compromiso. Es muy buena, se ve de largo. Hace un par de veranos escuche su canción Nana triste. No la había seguido la pista en Operación triunfo. No sabía ni su cara ni su nombre. Escuché la canción y ahí empecé a investigar".

La arrolladora personalidad de Zahara

"Zahara es una artista que conozco desde hace muchos años. Las canciones de este disco las he hecho para cada artista y esta historia, la de Stranger Things, tenía que estar interpretada por la voz frágil de Zahara. Quedamos, se puso a cantar en el estudio y, como tiene tanta personalidad, se apropio de mi propia cancion".

Volver a dar conciertos

"Volver a encontrarme con 20.000 personas en ese ritual al que estoy tan enganchado. Los discos son excusas para salir de gira y tocar, tener comunicación con la gente. Volver a tocar en aforo grandes las bandas sonoras de esas pandillas de amigos es muy emocionante".

Si quieres ver la entrevista completa de Leiva en LOS40 Global Show…¡dale al play!