Lluvia de críticas a David Muñoz por su última foto: “Un poco macabro”

David Muñoz ha vuelto a dar que hablar con su última publicación. Y es que la alta cocina no tiene porque ser bonita estéticamente. El chef ha acudido al restaurante Noma, uno de los mejores del mundo (según 50 Best), para probar algunos de sus platos más conocidos. Lo que no se esperaba (o sí) era recibir un aluvión de críticas por una de las imágenes que ha subido a su cuenta de Instagram.

“La cocina de Noma siempre es inspiradora en concepto y forma. Rene Redzepi es de esas personas que cambian el mundo a través de la cocina y marcan tendencia global, un cocinero al que admiro y respeto”, ha escrito el cocinero español junto a las imágenes.

En ellas se ve a David disfrutando de uno de los platos, además de las distintas presentaciones de estos. Ha llamado la atención la segunda imagen, donde se ve la imagen de la cabeza de un pato claramente.

Críticas por la foto

En el menú del Noma, el chef Redzepi explora la naturaleza omnívora del ser humano a través de todos sus platos. De este modo, muestra algunos de los elementos de los que nos alimentamos. Y la carne de ave es uno de ellos. Eso sí, quizá no había necesidad de mostrar la cabeza del animal. Ha sido justo este elemento el que le ha costado numerosas críticas al maestro de la cocina. Estas son solo algunas de ellas:

“Perdón, será muy ‘inspirador’, pero si me cobran por un nido con un pájaro muerto, juro que prefiero pasar directo al postre y, ojo, como carne, soy fan del asado argentino, pero lo que veo en ésa imagen, no me parece ni remotamente apetecible”

“A mí me ponen eso en una mesa y salgo corriendo”

“Lamentable… No TODO es arte”

“Un poco macabro, pienso que no hay necesidad. De decir que me gusta la cocina de David esto me parece un poco fuera de lugar”

“Dónde vamos a llegar”

“Pobre patito”

No es la primera vez que David Muñoz comparte una imagen de este tipo. De hecho, el chef ha recibido algunas críticas en los últimos años por mostrar este tipo de alimentos en redes sociales.