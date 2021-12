Tom Holland se meterá en los zapatos de claqué de Fred Astaire, el mejor bailarín de Hollywood

Tom Holland es, definitivamente, el actor de moda de nuestro tiempo. Su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel y el Sonyverse lo han apuntalado en uno de los puestos más altos, codiciados y rentables de Hollywood, pero ahora, además, las productoras se lo rifan para que sea el rostro visible de algunas de sus futuras producciones, mucho más serias, que requieren no solo del carisma propio de un superhéroe sino de un actor transversal que pueda meterse en papeles más complejos.

Sony Pictures está lejos de querer rescindir el contrato de su estrella número 1, y por eso le ha propuesto, si no obligado, ser el protagonista del biopic que prepara sobre Fred Astaire, quien es considerado uno de los mejores bailarines del siglo XX. Tal y como confirmó Holland en una entrevista con Associated Press, el guion le llegó hace tan solo unos días: «No lo he leído aún. No me lo habían dado [...] Pero interpretaré a Fred Astaire», explicó la estrella de Spider-Man: No Way Home.

Aún desconocemos los detalles de esta película biográfica, pero seguramente incluirá un buen número de espectáculos musicales y muchas pinceladas de nostalgia hacia el viejo Hollywood. Porque Astaire, además de un bailarín de claqué excepcional, fue un gran actor que participó en algunos de los musicales más importantes de la industria, y su papel en la fábrica de sueños es indisociable de su figura. Junto a su inseparable pareja de espectáculos, Ginger Rogers, apareció en títulos hoy ya emblemáticos como Sombrero de copa (1935), La alegra divorciada (1934) y En alas de danza (1936), mientras que ya en solitario colaboró con Vincente Minnelli en Melodías de Broadway 1955 (1953) y con Stanley Donen en Una cara con ángel (1957).

Promoting #SpiderManNoWayHome in London, Tom Holland says he'll play Fred Astaire in a film and discusses his future as Peter Parker. pic.twitter.com/iEhujKhFqw — AP Entertainment (@APEntertainment) December 5, 2021

Otro Billy Elliot luchando por ser Astaire

Holland parece el actor ideal para dar vida a Fred Astaire. No es la primera vez que la joven estrella de Lo Imposible y Uncharted se mete en el universo musical, ya que su carrera comenzó, precisamente, sobre las tablas del West End londinense mientras daba vida a Billy Elliot en su versión teatralizada. Tom Holland tiene experiencia bailando y una complexión similar a la de Astaire (delgado y de no más de metro setenta y cinco de altura), por lo que parece el perfil perfecto para dar vida a una de las mayores estrellas de cine de los años treinta.

La noticia de este biopic, sin embargo, ha sorprendido a algunos fans de, precisamente, el otro Billy Elliot, el de la gran pantalla, al que dio vida el actor Jamie Bell. Él y Margaret Qualley, estrella de La asistenta, ficharon el año pasado por Amazon Studios para encarnar a Fred Astaire y Ginger Rogers en otro biopic musical sobre la pareja de baile llamado Fred & Ginger (guiño a la película Ginger & Fred de Federico Fellini).

Fred Astaire & Ginger Rogers-Making Love

No sabemos cómo encajarán estos dos proyectos o si el de Holland estará más centrado, por ejemplo, en la etapa otoñal de Astaire para evitar repeticiones, pero por lo pronto tenemos a dos Billy Elliot luchando por ser el Fred Astaire perfecto. ¿Cuál de los dos creéis que encaja más?