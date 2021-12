‘La Isla de las Tentaciones 4’ vive un momento nunca visto en una hoguera de confrontación: “Es un cobarde”

El mal rollo entre las parejas de La Isla de las Tentaciones 4 se va acrecentando programa a programa, y ha acabado pasando lo que era evidente: se pidió una hoguera de confrontación que se produciría en la última entrega emitida. Fue Gal·la, que tras ver cómo su chico Nico se lo pasaba sorprendentemente bien -acabó con una chica comiéndole el cuello-, quiso explicaciones de su propia boca. Aunque no se esperaría lo que iba a ver en su encuentro.

Gal·la entró al programa más segura de su novio que de sí misma, aunque las imágenes de Nico le hicieron cambiar rápidamente de opinión. Quería hablar del tema y saber qué había pasado, y con el tiempo transcurrido desde su llegada a República Dominicana, Sandra Barneda aceptó su petición de hoguera de confrontación.

Por ello, la participante se vestía con sus mejores prendas para el encuentro con su novio. Y tras mucha espera, se acabó produciendo lo que algunos esperaban:

💥NICO HA PREFERIDO NO IR A LA HOGUERA💥 Gal·la: "Es un cobarde" ¿Qué os parece?



🔄 Gal·la lleva razón

❤️ Yo pienso que Nico hace bien



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/R1E1hCnKAt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

Gal·la esperaba inquieta en su sitio, mientras que la presentadora aguantaba su asombro. Y es que finalmente Nico, que se mostraba de lo más sorprendido ante la petición de hoguera de su novia, optaba por no asistir a su cita en la hoguera de confrontación.

Sin duda, una opción arriesgada, pues podría volverse de vuelta a España si su novia así lo decidía. Además, no se podía referenciar a nada parecido: este plantón es el primero de toda la historia del programa, por lo que aún no se sabía la magnitud de las consecuencias de rechazar esta invitación.

Las explicaciones (y conseciencias)

"Es un cobarde", dijo Gal·la nada más conocer que Nico no asistiría a su cita, mientras también confesaba no haber contemplado la opción de que no aceptase ir a la hoguera. Se mostró decepcionada, aunque dejó claro que su relación no acaba ahí, sino "en cuanto hable con él o cuando se tenga que terminar".

Nico se entera de que podrá continuar en la Villa ya que Gal·la ha decidido quedarse



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/U45RoEAC78 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

Él, por su parte, también se pronunció al respecto. Dio argumentos sobre no haber ido que tenían que ver con no estar preparado o no sentir que fuese el momento, a la vez que dejaba muy claro que no se arrepentía de nada. Aún con estas palabras, también se mostró algo afligido por creer que podría abandonar la isla como consecuencia de no haber asistido a la hoguera.

Pero por suerte para él, Gal·la había decidido pasárselo bien, por lo que decidió que ambos siguieran en el programa. Esa misma noche continuaron los besos de él y la primera infidelidad de ella, dejando claro que su pareja ha cambiado para siempre. Ahora tendrán que esperar a la hoguera final para verse las caras de nuevo y saber cómo dejan las cosas, aunque está claro que todo puede pasar después de los actos de cada uno.