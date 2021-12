Así de diferente se presentó Josué (‘La isla de las tentaciones 4’) a su primer casting para la TV

Josué Bernal es uno de los protagonistas de La isla de las tentaciones 4. Aunque en el arranque de la edición todas las apuestas apuntaban a que él sería el primer infiel, la realidad es que con el paso de los días parece ser uno de los más centrados.

Además, la irrupción histórica de Zoe en la hoguera de los chicos hizo que la pareja aún llamara más la atención de la audiencia. Ella corrió a rogarle que le diera su lugar y que no sobrepasara los límites y él la tranquilizó pidiéndole que confiara en él.

Tras eso, parece que el joven ya no quiere tomarse a risa su experiencia y ha frenado un poco. Lo que no acaba de frenar son sus comentarios a cámara asegurando que todas las chicas van detrás de él y que está acostumbrado a ello.

Casting de Josué y Zoe. Tiene un problema de celos e inseguridad que asusta. #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/NKGtZhsqDF — Óscar💫🕊 (@oscba1) November 6, 2021

Sin el pelo corto y azul con el que le conocemos

Algo que ya hacía desde su primer casting, al que se presentó. Eso fue en 2020, cuando apareció por primera vez ante el equipo de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Justo el programa estaba viviendo una renovación y al ver a Josué lo escogieron para ser su nuevo tronista. Sin pasar por pretender a nadie, como solía ser habitual.

Los inicios de Josué Bernal en televisión no dejaron a nadie indiferente😱 https://t.co/3XcWfJSY2z — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) December 9, 2021

Y es que el joven rompía con la imagen habitual de los tronistas que habían pasado por el dating: él era más surfero, decía que le encantaban los "deportes extremos", que estaba "opositando para bombero", y lejos de lucir su pelo corto azul, tenía el pelo rizado largo y unas gafas de intelectual.

Físicamente sí era distinto, pero al hablar, recordaba a algunos solteros anteriores que habían pasado por el programa: “Cuando me enamoro, lo hago de verdad y soy una persona leal. No soy el típico que va detrás de una chica. Me dan más miedo las mujeres que los deportes”, aseguraba.