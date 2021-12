‘La isla de las tentaciones 4’: Alejandro Nieto explica cómo está superando la emisión en la vida real

Alejandro Nieto está siendo uno de los concursantes que peor lo está pasando en La isla de las tentaciones 4. No solo él, también los espectadores están sufriendo por él y hasta Sandra Barneda fue incapaz de frenar el llanto que le provocó la última hoguera.

El ataque de pánico que vivió el Míster España impregnó a todos los presentes de una tristeza e impotencia por no poder calmarle que les dejó con los nervios a flor de piel.

Pero no había sido la primera vez que le veíamos sufrir. Desde que se separara de Tania, su novia, su confianza en la relación ha ido decayendo tanto que ha vivido crisis de ansiedad, pataletas y subidas y bajadas en su estado de ánimo que le han dejado exhausto a él y al resto.

"No me sienta muy bien"

Por todo ello, el joven cada semana ha ido transmitiendo algunas sensaciones de su experiencia a través de las redes sociales. Y es que, el programa se grabó en verano, por lo que es un doble sufrimiento: cuando lo vivió y ahora que se emite, meses después.

Alejandro sí que anima cada semana a que sus seguidores vean la nueva entrega, pero advierte de lo siguiente: "Tenéis que verlo, pero yo como siempre no sé si lo veré".

Alejandro Nieto en sus stories / Instagram

Y es que asegura que lo está pasando muy mal, que verlo de nuevo le hace sentir otra vez todo ese dolor: "No me sienta muy bien, la verdad". Por lo que ha decidido no verlo. Eso sí, agradece a todos los que "empatizan" con él, los ánimos que le están dando.