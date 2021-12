El regreso único e histórico de Led Zeppelin: “Pronto voy a necesitar ayuda para cruzar la calle”

Se pusieron a la venta menos 20.000 entradas. Pero fueron 20 las millones de personas que quisieron asistir al concierto que Led Zeppelin ofreció en Londres 27 años después de su disolución. Un absoluto récord mundial que solo la todopoderosa banda inglesa podía conseguir. Los afortunados que lograron entrar en el O2 Arena aquel 10 de Diciembre de 2007 vivieron una noche histórica e irrepetible. Desde entonces, se repite la misma pregunta: '¿Para cuando otra reunión?'. Plant siempre tuvo claro que 'nunca más'. Entre otras cosas porque "pronto voy a necesitar ayuda para cruzar la calle". Y Page, ya resignado, reconoce que es "realmente improbable".

Un espejismo al más alto nivel

Poco más de una década bastó para que Led Zeppelin se convirtiera en una de las bandas de rock más influyentes de la historia. Se había formado en Londres en 1968. Robert Plant (vocalista), Jimmy Page (guitarra), John Paul Jones (bajo, teclados) y John Bonham (batería) vendieron cientos de millones de discos en todo el mundo (entre 200 y 300 millones). Medios de prestigio, como la revista 'Rolling Stone', les describió como "la banda más grande de los setenta" o "incuestionablemente, una de las bandas más imperecederas en la historia del rock".

En Septiembre de 1980, los cuatro miembros del grupo habían empezado los ensayos para preparar su gira por Norteamérica. Pero nunca llegaron a cruzar el charco. La mañana del 25 de Septiembre, Bonham falleció mientras dormía. Asfixiado con su propio vómito: había ingerido 40 vodkas. Tenía 32 años. El grupo decidió no sustituir al batería y dos meses después, el 4 de Diciembre, anunció oficialmente su disolución.

Aunque Plant y Page continuaron tocando en diferentes formaciones a lo largo de las siguientes décadas, la idea de una reunión de la banda al completo, con un batería reemplazando a Bonham, parecía un espejismo al más alto nivel. Jimmy Page lo dejó claro: existía poca o ninguna posibilidad de que Led Zeppelin regresara. Los años pasaban y muchos seguidores del grupo habían abandonado ya la esperanza de verles tocar de nuevo.

Habría que decir que, en ese tiempo, la banda había aparecido en público en dos ocasiones. La primera, en el Live Aid de 1985, había sido calificada por el cantante como "atrocidad". De la segunda, en el 40º aniversario de Atlantic Records en 1988 , dijo que fue "repugnante".

"Más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar"

El 10 de Diciembre de 2007, lo que parecía inverosímil ocurrió: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y Jason Bonham (en sustitución de su padre) anunciaron un único concierto en el O2 Arena de Londres. Era una actuación benéfica con la que la banda pretendía rendir homenaje a su viejo amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, fallecido en 2006. Ahmet había fichado a la banda en sus inicios y les había convertido en lo que eran. Solo la desaparición de una figura tan influyente, podía reunir a los todopoderosos Led Zeppelin.

Led Zeppelin durante su concierto en el O2 Arena de Londres, el 10 de diciembre de 2007 / Kevin Mazur/Getty Images

Los fans no se lo podían creer. Por fin podían ver de nuevo a sus ídolos en directo. Las entradas (125 libras) se sortearon. Había menos de 20.000 y 20 millones de solicitudes. Récord absoluto. Según el Libro Guinness de los Récords Mundiales de 2009, el concierto obtuvo el récord mundial de "mayor demanda de entradas para un único concierto". Page sabía que las entradas se agotarían, pero no esperaba la oleada de euforia que generó el concierto: "fue más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar".

"Fue demasiado fuerte"

Una noche histórica. Única. La banda salió al escenario londinense plenamente dispuesta a dar rienda suelta a su ferocidad musical. El afortunado y emocionado público que llenaba el recinto londinense fue testigo de una celebración pura del rock and roll con mayúsculas: Good times bad times, Black dog, Whole lotta love, Kashmir, Rock and roll… o Stairway to heaven. No faltó ninguno de sus clásicos. 16 canciones en algo más de dos horas.

"Para mí fue un enorme honor tocar", diría Jason Bonham después. Había perdido a su padre cuando solo tenía 14 años y sentía que toda su vida se había desarrollado con una finalidad: ser el batería de Zeppelin ese 10 de Diciembre: "quería impresionar a mis compañeros, a los amigos de mi padre".

Led Zeppelin - Kashmir (Live from Celebration Day) (Official Video)

Después del show, Plant recuerda que necesitaba escapar del ambiente febril y eufórico que se vivía en el 'backstage'. En una entrevista con la revista Mojo de 2012 recuerda: "Veinte minutos después de acabar, los hermanos Gallagher estaban llamando a la puerta de mi camerino. Uno de ellos dijo 'Eres una puta cosa genuina, lo eres'. Yo dije 'Ya lo sé... pero creo que necesitáis salir al pasillo, la próxima puerta a la izquierda'. Y me fui rápidamente. Tenía que alejarme de allí. Fue demasiado fuerte".

Mientras todo el mundo celebraba una colosal fiesta, Robert terminó "en el pub Marathon de Camden, bebí cuatro botellas de cerveza Keo y media botella de vodka, y después me fui a la cama".

"Pronto voy a necesitar ayuda para cruzar la calle"

Ninguno de los miembros del grupo volvió a ser entrevistado sin que les preguntaran '¿Para cuando otra reunión?'. Tres de los cuatro músicos que compartieron escenario esa mítica noche, parecían dispuestos a continuar. Y lo intentaron. Sin Plant, claro. En 2008 buscaron a alguien que cantara. Invitaron a Steven Tyler. Su compañero en Aerosmith, Joe Perry, contó que los ensayos con él fueron caóticos. No se sabía las canciones que le pedían que cantara: "Page se sentía realmente avergonzado con la audición". Dijeron a Tyler que no necesitaban sus servicios. El líder de la banda de Boston dio otra versión de los hechos y explicó que había sido él quien había rechazado la oferta. Lo intentaron con otros cantantes, pero no funcionó. En Enero de 2009, la idea de continuar fue abandonada oficialmente.

Robert Plant tuvo claro desde el minuto uno que el concierto en la capital inglesa había sido el último de Led Zeppelin. Lo repitió en numerosas entrevistas: "Para ser honestos, es un poco como un dolor al orinar ¿A quién le importa?. Ya sé que a la gente le importa, pero bajo mi punto de vista… pronto voy a necesitar ayuda para cruzar la calle".

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y Jason Bonham, en la premiere de 'Led Zeppelin: Celebration Day' en Nueva York, el 9 de octubre de 2012 / Kevin Mazur/Getty Images

"El tiempo pasa ¿sabes?"

Afortunadamente, los fans pueden revivir ese concierto mítico del grupo británico. En 2012 se publicó 'Celebration Day' un documental de la actuación, con el que la banda ganó un Grammy a Mejor Álbum de Rock en 2014. En la presentación a los medios Plant dijo: "Somos realmente buenos en lo que hemos hecho, pero el rabo nunca debe menear al perro. Si hemos sido capaces de hacer algo, en nuestra época, eso es lo que quedará".

En 2020, durante una charla con NME, Jimmy Page reveló: "Después del O2 pensamos – yo, John Paul Jones y Jason – que seguiríamos. Hubiera sido estupendo porque trabajamos mucho para aquel concierto. Pero no salió. Parece realmente improbable que hagamos una gira en el futuro... aquel concierto fue gigantesco en la época, pero era 2007. El tiempo pasa ¿sabes?"