‘Pepas’ de Farruko es la mejor canción del año, según la revista Time

“Pepa y agua pa' la seca. To' el mundo en pastilla' en la discoteca” es lo que se cantaba sin parar este verano de 2021. Esta canción de Farruko se convirtió en la canción del verano. La escuchábamos en todos sitios: discotecas, gimnasios, por la calle, tiendas…

Sin embargo, el éxito de Pepas también llegó a América. La revista estadounidense Time ha anunciado el pasado domingo, 5 de noviembre, la lista de las 10 mejores canciones del 2021, dejando en primer lugar a Pepas, el tema reggaetonero de Farruko. Por primera vez una canción del género urbano consigue encabezar la lista.

En 2019, Con Altura de J Balvin y Rosalía llegó al segundo puesto, mientras que Yo Perreo Sola de Bad Bunny se posicionó en el tercer lugar de la lista en 2020. “Ninguna canción capturó mejor el supremo éxtasis de resurgir en el mundo después de un largo año de distanciamiento social que la estimulante y exuberante Pepas del artista puertorriqueño Farruko”, escribía Time en sus primeras líneas.

Pero no es la única canción del género en la lista. En el puesto número 8 encontramos el dembow La Mama de La Mama de los raperos El Alfa, El Cherry Scom y el rapero CJ de Staten Island. Asimismo, la pieza también ha superado a Essence de WizKid, Justin Bieber y Tems; All Too Well (Taylor’s Version) de Taylor Swift; Good 4 U de Olivia Rodrigo y Woman de Doja Cat, que se posiciona en el décimo puesto de la lista.

Pepas, el himno del verano de 2021

El puertorriqueño lanzó Pepas en junio de 2021, un tema que mezcla sonidos del reggaetón y la guaracha electrónica. La acompaña un videoclip jocoso, lleno de alegría y fiesta que se publicó en agosto bajo la dirección de Mike Ho. Es más, el clip cuenta con más de 240 mil millones de visualizaciones en YouTube.

Además, el sencillo logró la posición 25 en el Billboard Hot 100 y una colaboración con David Guetta para sacar el remix del tema en septiembre de este año. Es una canción que nos recordará siempre a las fiestas antes del coronavirus, pero que al mismo tiempo nos transmite la misma energía para disfrutarla ahora en tiempos de pandemia. Aunque con más cuidado que antes...