Christina Aguilera arrasa en los People's Choice Awards con su look retro de Dirrty

No todos los días se recibe un premio por ser un Icono de la Música. Y no todos los días se consigue ser noticia de portada en medio planeta por ello ofreciendo uno de los mayores espectáculos de la noche. Hablamos del estelar y espectacular paso de Christina Aguilera por los People's Choice Awards que nos dejó glamour en la alfombra roja, espectáculo sobre el escenario y un discurso muy emotivo.

La solista estadounidense apostó por varios cambios de vestuario durante la gran ceremonia de entrega celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica (California, Estados Unidos). Aguilera sorprendió a todos los fotógrafos y espectadores con un look en el que recreaba parte de su icónico estilismo en el videoclip de Dirrty.

Un salto de la moda de finales de los 90 y comienzos de los 2000 hasta este 2021 en el que Xtina ha vuelto por la puerta grande con un nuevo proyecto musical en castellano que está sorprendiendo a todo el mundo. Pero ese cuero amarillo también ofreció muchas reminiscencias a muchos de sus seguidores. Una especie de mezcla entre Dirrty y Kill Bill que no dejó a nadie indiferente.

Después le llegaría el turno de subir al escenario para amenizar los People's Choice Awards 2021. Y lo hizo con un medley de algunos de los mayores éxitos de su carrera como Beautiful, Dirrty, Somos nada, Fighter... Incluso durante su actuación no quiso desaprovechar la oportunidad de dirigirse a todo el público para expresar su gratitud por el apoyo incondicional que le han brindado durante más de dos décadas.

"Siempre me he esforzado para que mi música transmita mensajes de empoderamiento (...) Creer en ti mismo es el mayor de los obstáculos" explicaba Christina Aguilera en directo. Unas palabras muy aplaudidas como también lo fue su discurso tras aceptar el galardón con otro cambio de vestuario convertida en una auténtica diva dorada.

"Es un honor estar aquí recibiendo este premio. Ser un icono musical es algo surrealista porque siempre he luchado para que mi música comunicase mensajes importantes sobre mi verdad, o dándole voz a los que no tienen voz. Mi música es para todos aquellos que enfrentan la adversidad, para aquellos que quieren provocar el cambio, mi música es para ustedes. Durante años he escuchado vuestras historias sobre el impacto de canciones como Beautiful, Fighter, Can't Hold Us Down e incluso Dirrty. Gracias por vuestras historias. Gracias por escucharme. Gracias por luchar. Me inspiráis a diario. Todas vosotras sois iconos para mí" aseguró la solista estadounidense en mitad de una cerrada ovación por parte de seguidorxs y no seguidorxs.