Así es ‘Flaca’ de Mau y Ricky con Sael, la nueva colaboración de reggaetón: ¡Mira el vídeo y la letra!

Se que te cuesta creerme

Tu experiencia te dice que algo no está bien

Pero ¿Qué no entiendes?

Me tienes hookie de lejos se ve

Me tienes hookie de lejos se ve flaca

Necesito saber ¿Qué tú quieres

Yo las puedo pichear

No me voy a morir si ya te tengo a ti

¿Que tú quieres?

Hay ticket pa gastar

Yo te puedo costear

Flaca solamente dime que tú quieres

Lo mío es tuyo si así lo prefieres

Con vos me tiro a los party en los weekenes

Tú eres mi nena yo soy tu nene

Flaca solamente dime que tú quieres

Yo te tengo a ti colgada en las paredes de mi mente como afiche

Yo se que todos te lo dicen

Pero conmigo es diferente

Porque te escucho

Porque me importa lo que te pasa

Porque con un beso nuestro no te basta

Porque de comerme mami no te cansas

La clave de mi cel es 1994

La puse fácil pa que puedas recordarlo

Pa que nunca se te olvide es el año en que naciste

Es que desde que te conocí a ninguna le volví a escribir

Dejarte no está en mis planes

Yo las puedo pichear

No me voy a morir si ya te tengo a ti

¿Qué tu quieres?

Hay ticket pa gastar

Yo te puedo costear

Flaca solamente dime ¿Qué tu quieres?

Lo mío es tuyo si así lo prefieres

Con vos me tiro a los party en los weekenes

Tú eres mi nena yo soy tu nene

Flaca solamente dime ¿Qué tu quieres?

Estás molesta por los culos del IG

No escondo na’ mi iPhone ya tiene tu Face ID

Contigo estoy pa la del “fíjate quien llama”

Yo estaba frió vos me encendiste la llama

Baby habla claro que está oscureciendo

Te soy real, te soy leal con vos ya estoy fluyendo

Que tú lo sientes yo lo estoy sintiendo

Qué quieres verme? Yendo

Vamos a explotarnos los tickets

Vamos a hacer que se salpique

Solo deja que te aplique la dosis

Ouh si, chula vos ya me tenes en crisis

Y si, aún no nos comimos en el jacuzzi

Tu si que me alocas

Amo cuando combinas tus pantys con el color de tu boca

Que deje a las demás tú no lo pides pero toca

Las horas con vos pa’ mi son pocas

Se que te cuesta creerme

Tu experiencia te dice que algo no está bien

Pero ¿Qué no entiendes?

Me tienes hookie de lejos se ve

Me tienes hookie de lejos se ve flaca

Necesito saber ¿Qué tu quieres?