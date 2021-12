PlayStation Plus, a mitad de precio por tiempo limitado

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha confirmado que que la suscripción de 12 meses del servicio PlayStation Plus (PS Plus) estará disponible por solo 30 euros, es decir un precio rebajado en un 50% con respecto a su coste habitual de 60€. Una oferta que sólo estará disponible por tiempo limitado.

Aquellos que deseen beneficiarse de la misma tendrán hasta el próximo 19 de diciembre para hacerlo a través de PlayStation Store. Esta suscripción ofrece una gran variedad de beneficios como la oportunidad de estar conectados online con amigos o con otros jugadores del mundo para que puedan sacar el máximo partido a sus videojuegos y nuevos juegos nuevos cada mes para PS4 y PS5 sin coste adicional.

Además ofrece descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation Plus. Incluye contenidos adicionales totalmente gratuitos para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends; además de 100GB de almacenamiento en la nube.

Por si ello fuera poco, a los jugadores de PS5 les ofrece la oportunidad de disfrutar de La Colección PlayStation Plus donde podrán jugar a 20 títulos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

Además, este mes podrán disfrutar de los últimos contenidos incluidos en PlayStation Plus en el mes de diciembre: Godfall: Challenger Edition para PS4/PS5, un RPG de acción looter-slasher centrado en el combate cuerpo a cuerpo en el que el jugador encarnará uno de los últimos caballeros valorianos para remontar los reinos elementales; LEGO DC Super-Villains para PS4, una nueva aventura de acción de DC LEGO en la que el jugador podrá convertirse en el mejor villano del universo; Mortal Shell para PS4, un juego de rol y acción intenso y despiadado que pondrá a prueba la cordura y la resistencia en un mundo asolado; The Walking Dead: Saints & Sinners para PSVR, es un survival horror con mundo abierto caracterizado por que cada uno de los retos a los que se enfrente el jugador y cada una de sus decisiones será tomada por él mismo; The Persistence para PSVR es un título que ofrece al jugador una experiencia de terror, ciencia ficción y sigilo; Until You Fall para PSVR, es un juego de esgrima y actividad física en el que la fantasía y el synthwave se mezclan, que invitará al jugador a descubrir y dominar su propio estilo de lucha durante horas de frenética diversión; Ion Driver para PS4, es un divertido título de carreras de alta velocidad con una ambientación futurista y un ritmo frenético que propone una experiencia desafiante para los jugadores amantes de las carreras.