‘Secret Story’ despide a su nuevo expulsado dejando un llanto desconsolado (y un corazón roto) en la casa

Penúltima semana de Secret Story, penúltimo disgusto. Al menos para los concursantes, que de nuevo tenían que hacer frente a la expulsión de un compañero a causa de su nominación. Aunque todo empezó con cuatro nombres, el último programa con Carlos Sobera dejó solo dos sobre la mesa. Y así, todo se decidía entre Luis Rollán y Julen de la Guerra.

Ambos tenían papeletas para salir, aunque podría pasar cualquier cosa que favoreciese un sorpasso de uno al otro. Y es que desde su primera gráfica ciega, uno de los dos llegó a acumular hasta un 91% de los votos totales de la audiencia, dejando claro que le querían fuera de la casa. Algo que, previsiblemente, se ha terminado por mantener en las cifras posteriores a esa.

Julen tenía más posibilidades que Luis puesto que tenía un frente abierto en la casa, Cristina. Su enfrentamiento con la deportista deportiva ha hecho que el fandom de ésta anunciase su voluntad de votar en su contra; mientras que Luis decidió seguir apostando por el perfil bajo que le caracteriza sin llamar demasiado la atención, ni dentro ni fuera de la casa. Y con el resultado, parece que lo ha conseguido:

¡El público con sus votos ha decidido que debe abandonar La Casa de los Secretos Julen de la Guerra! #SecretGala13 pic.twitter.com/zHigMz2xOs — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 9, 2021

Tal y como se esperaba, el que abandonaba la Casa de los Secretos era Julen de la Guerra. Una expulsión esperada, puesto que todos los factores parecían correr en contra del madrileño. Él, eso sí, asumía su derrota con deportividad y no tardaba en esbozar una rápida sonrisa para su compañero, que conseguía mantenerse en el programa ya con un pie en la final del mismo.

Sin embargo, no todo es saber estar: el resto de sus compañeros no se habían enterado de la noticia, y sobre todo, Sandra Pica. Su novia no podía evitar sentirse culpable de la nominación -el último sistema de nominaciones los dividió en parejas que escogían entre inmunidad y nominación para cada uno del dúo-, y Julen enseguida se propuso como nominado para compensar aquella nominación que no quiso retirarle a Pica.

Y aunque contaba con grandes apoyos, ese gesto de amor ha terminado por pasarle factura. Julen abandonaba el programa ante el llanto desconsolado de su chica, la cual ha tenido que despedirse del extronista con un cristal de por medio. Y para más inri, el programa ni si quiera la avisó de cuándo apagarían las luces y dejaría de verle hasta volver a reunirse fuera.

🔁 Si os habéis emocionado con esta despedida 💕 #SecretGala13 pic.twitter.com/moV2vTFupw — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 9, 2021

Con su marcha, el programa ha provocado que una de las parejas más tiernas de la edición se separen hasta el fin del concurso -de no ser Sandra la próxima expulsada-, algo que la extentadora no se ha tomado nada bien. Pero para su fortuna, aún cuenta con apoyos dentro de la casa con los que pasar el mal trago.

Julen se ha podido marchar sin posibilidad de ganar el gran premio, aunque volvía a plató con una caja llena de esferas. Hay que recordar que el ya exconcursante se hizo con la gran mayoría de bolas, y de tener una de ellas el premio, se quedaría como el ganador oficial del dinero de las esferas de Secret Story.