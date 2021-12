‘Sexo en Nueva York’ ha vuelto y Carrie habla de la ausencia de Samantha (con indirectas a la vida real)

Sexo en Nueva York ha vuelto a HBO Max, casi 20 años después de su primer final. "Por supuesto no somos las mismas" dicen en el primer capítulo de su regreso, y eso lo comprobamos tanto con el cambio físico de las protagonistas como con el nuevo título que tiene la serie: And Just Like That.

Pero si algo ha cambiado de verdad, es que ya no son cuatro. Son tres. Porque Kim Cattrall, la actriz que daba vida a la inolvidable (e insustituible) Samantha Jones, no quiso participar en la ficción.

Y es que durante estas casi dos décadas, los rifirrafes públicos entre Sarah Jessica Parker y Cattrall fueron polémicos (imaginad los privados). Así que todo apuntaba a que esa enemistad profunda (de la que ojalá algún día sepamos la verdadera razón) no dejaría que el retorno de las chicas fuera el mismo.

¿Cómo han argumentado la ausencia de Samantha?

SPOILER ALERT!!

La serie, lejos de ignorar la ausencia de una de sus protagonsitas, se mete de lleno en ella y la explica desde los primeros segundos del estreno en el que una conocida pregunta a las tres amigas por Samantha: "Ya no está con nosotras. Está en Londres. Se mudó por trabajo".

Así dan un sentido a la desparición de uno de los personajes más queridos. Pero no se queda ahí, y es que, minutos después Carrie da su propia versión de los hechos: "Le dije que con la situación de las editoriales no tenía sentido que siguiera siendo mi publicista y me despidió como amiga".

Carrie y Miranda hablando de Samantha / HBO Max

Una explicación que más que ficción, parece realidad. Más aún si recordamos que Parker era productora de la serie que acabó y que les dio de comer a todas durante muchos años. "Le dejé un montón de mensajes pidiéndole que me llamara para arreglar las cosas. Entiendo que se enfadara pero creía que era más que un cajero para ella".

Y con ese zasca explican el distanciamiento entre las que fueron grandes amigas en la ficción. Pero, ¿también será la causa de las rencillas en la vida real? Lo que es cierto es que toda historia tiene dos versiones y, por el momento, solo ha "hablado Carrie".