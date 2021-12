MONSTA X estrena ‘The Dreaming’, un sueño musical en inglés que llega también a la gran pantalla

Los chicos de MONSTA X convierten en oro todo lo que publican. La exitosa boyband de K-Pop tiene a todo el planeta conquistado. Y más que lo va a tener después del lanzamiento de The Dreaming, un nuevo álbum de estudio en inglés repleto de ritmos pegadizos.

A través de BMG y en colaboración con Starship Entertainment, los surcoreanos han presentado su nuevo repertorio compuesto por diez canciones. Entre ellas está You Problem, que es el focus single de este lanzamiento. Con unos sonidos de dance pop y unos toques disco, nuestros protagonistas nos regalan una canción que apunta a convertirse en la banda sonora de muchos de sus fans alrededor del mundo. Además, le acompaña una buena energía que anima a repetir su escucha una y otra vez.

Además de One Day, la canción que presentaron para avanzar cómo sonaría este proyecto, y el single, los títulos del resto de temas que dan vida a The Dreaming son: Tied To Your Body, Whispers in the Dark, Blame Me, Secrets, About Last Night, Better, Blow Your Mind y The Dreaming.

En estas canciones encontramos historias para cada momento. Historias para bailar, llorar, cantar a ese amor que ya no está y conquistar a la persona de la que estás enamorado/a. En definitiva, los chicos de MONSTA X llegan con un repertorio perfecto para cada ocasión y unos ritmos y letras fáciles de digerir. De esos que puedes escuchar en cualquier momento sin agotarte.

Pero eso no es todo. El lanzamiento de este álbum viene acompañado de su proyección en la gran pantalla. ASí es. MONSTA X: The Dreaming está disponible en los cines de todo el mundo desde el 9 de diciembre hasta el 11 de diciembre. "La película narrará el viaje de MONSTA X en los últimos años, con imágenes nunca antes vistas, nuevas entrevistas con cada uno de los miembros y presentaciones especiales de sus mayores éxitos", explica Rolling Stone.

La banda ha generado una auténtica revolución en todo el mundo con este nuevo estreno. The Dreaming marca el segundo disco en inglés del grupo después de All About Luv. Con sus voces sincronizadas y uns ritmos imparables, no cabe duda de que estos artistas de K-Pop ya son toda una sensación mundial.

Y a ti, ¿qué te ha parecido The Dreaming?