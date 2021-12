Suga de BTS, Eminem y Justin Bieber, entre las colaboraciones del nuevo disco de Juice WRLD

Aunque Juice WRLD ya no esté, su música sigue sonando en cada rincón del mundo. Sus seguidores siguen llevando sus canciones a las plataformas digitales, consiguiendo que su voz siga más viva que nunca.

Ahora, su segundo álbum póstumo ha visto la luz. Se trata de Fighting Demons, que además llega con alguna que otra importante colaboración. El disco se ha estrenado este 10 de diciembre.

Una de ellas es Eminem Speaks con el mismísimo Eminem, una unión musical que sin duda se ha convertido en todo un himno para los fans de este género musical. Otra es Wandered to LA con Justin Bieber, que es el segundo sencillo del disco. El canadiense se deja llevar por el rap más característico de Juice WRLD para rendirle homenaje.

Otra canción que muchos esperaban escuchar es la que comparte con Suga, integrante de BTS: Girl Of My Dreams. El rapero surcoreano cumple un sueño formando parte de este importante proyecto de una de sus inspiraciones e influencias musicales. Interviene en varios versos con el estilo del rap que tanto le apasiona.

Polo G y Trippie Redd son otros de los artistas que forman parte de este cuarto álbum de estudio de la carrera de nuestro protagonista. Como mencionamos en líneas anteriores, es el segundo que ve la luz tras la muerte del rapero en diciembre de 2019. El primero fue Legends Never Die, que representa a la perfección la idea de que la música de Juice WRLD va a seguir sonando en todo el mundo.

Grade A Productions e Interscope Records comenzaron a calentar motores para el lanzamiento de Fighting Demons en noviembre con el estreno de su primer sencillo Already Dead. Sus fans esperaban con ansias la llegada del resto del repertorio.

Pero este repertorio no llega solo. El 16 de diciembre verá la luz un documental dirigido por Tommy Oliver que se centra en la vida y muerte del famoso rapero. Se trata de Juice WRLD: Into The Abyss. Contiene imágenes de los últimos años de Juice y aparecen múltiples amigos y familiares, como The Kid LAROI, que ha sido su "ahijado" musical. También aparece el famoso productor Benny Blanco.

Los fans de Juice WRLD recibieron el 8 de diciembre de 2019 la peor noticia, pero desde entonces están concienciados de que no piensan dejar de apoyar a su rapero favorito nunca. Su música suena hoy con más fuerza que nunca.