‘Querido Evan Hansen’: el musical sobre la soledad en la adolescencia que te romperá el corazón

Querido Evan Hansen es una de las películas más esperadas y emotivas del año. La nueva cinta de Stephen Chbosky, inspirada en el popular musical de Broadway creado por Justin Paul y Dan Romer, ganador, además, de varios premios Tony y hasta un Grammy, acaba de aterrizar en las salas de cine. Y como en LOS40 sabemos que este tipo de películas son las que os encantan, hemos preparado un avance exclusivo con algunas escenas de la película y declaraciones de sus actores y actrices protagonistas, que os cuentan de primera mano por qué debéis lanzaros a verla.

Ben Platt, Julianne Moore y Amy Adams son tres de las estrellas que encabezan el reparto de este musical que sigue la historia de Evan Hansen, un solitario e incomprendido adolescente que se encuentra en el último año de secundaria y cuyo compañero de clase, Connor, se ha suicidado. La crisis que despierta este trágico suceso le hace replantearse quién es él, qué espera de la vida y cómo canalizar sus miedos y ansiedades, muchas de ellas traumáticas.

«Creo que, de alguna forma, la gente hoy se siente aislada y presa dentro de su mente», reflexiona Ben Platt sobre los tiempos en los que vivimos. «Hay un gran problema de soledad en este mundo», matiza su compañero Nik Jodani. «Y creo que una canción como You Will Be Found lo expresa perfectamente». Porque este tema, uno de los centrales de la película, es un himno al optimismo y un eje fundamental de toda la trama.

QUERIDO EVAN HANSEN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) – HD

Con canciones premiadas por los Grammy como las inolvidables Waving Through a Window, For Forever y Words Fail, Querido Evan Hansen, es, ante todo, una carta de amor y esperanza a todas aquellas personas que padecen problemas mentales y que se enfrentan a sus demonios interiores. Es una historia de superación llena de luz y música, pero también un título dramático y emotivo que probablemente os consiga sacar más de una lágrima. Desde hoy la tenéis en cartelera.