Participa ya en el concurso de ‘¡Canta 2!’ y llévate entradas dobles para la premiere

Queridos y queridas cinéfilas: ¡Canta 2!, una de las cintas de animación más musicales y esperadas del año, llegará a los cines el próximo 22 de diciembre. Y para celebrar el estreno de este título tan solicitado por nuestro público, LOS40 te invita a que participes en un concurso exclusivo para hacerte con una de las cinco entradas dobles que sorteamos para la premiere.

La dinámica es muy sencilla: ¿Quieres ver ¡Canta 2! antes que nadie? Entra en la publicación de Instagram de @los40madrid y comenta por qué quieres ir a ver la película. Las respuestas más originales y atrevidas podrán ganar una entrada doble para la premiere exclusiva que se celebrará el próximo 18 de diciembre en los Cines Capitol de Madrid, cuatro días antes de que la cinta llegue a las salas (consulta aquí las bases legales del concurso)

Acompaña a Buster Moon (Baster Mun) y a su elenco de artistas hasta la capital del entretenimiento para montar el mejor espectáculo de todos los tiempos: prepárate para reír, prepárate para cantar y bailar y, sobre todo, prepárate para vivir una aventura única. Porque ¡Canta 2! no es solo una película divertidísima plagada de color y ritmo, sino que es una auténtica experiencia musical que te deseará sacar toda esa energía contenida que llevas dentro.

Una película ideal para cantar y bailar

Tal y como nos recuerda nuestro compañero Javier Rodrigo en este reportaje sobre los estudios Illumination, «la banda sonora está compuesta por adaptaciones de temas de lo más icónicos. Ya solo con versiones de I'm Still Standing, Hallelujah o el Golden Slumbers/Carry That Weight se alzaron con decenas de millones de reproducciones en plataformas de streaming, aunque también consiguieron que Stevie Wonder y Ariana Grande se juntaran para el frenético Faith. Además, Scarlett Johansson cantó el que es el único tema original de la trama, Set It All Free, con un importante mensaje. Y que además, pese a formar parte de una sola escena, es a día de hoy uno de los más recordados.

Ese cuidado por la música fue una de las razones por las que Bono pidió unirse al proyecto, y por el que han conseguido todos los derechos de las canciones que querían incluir en esta segunda parte. Bueno, casi todos: Justin Timberlake negó el permiso para que adaptasen su Sexyback con Timbaland por SexyYak –en una secuencia con Darius, el yak de la peli–. Más allá de esa pequeña traba, el director asegura que habrá una variedad que vaya desde piezas indie a latinas.

¡CANTA 2! – Tráiler Oficial (Universal Pictures)

Pero siempre con una regla de oro, que es no caer en la esclavitud de lo popular. Si algo aprendimos de ¡CANTA! es que muchas canciones pueden ser atemporales, aunque otras pueden caducar tremendamente pronto. Y es que, después de cuatro años de trabajo, no podían arriesgarse a meter algún bop del momento y que en las navidades de 2021 sonase desfasado. Y aun así, han apostado por hits de últimos años como los de Billie Eilish, Drake o Eminem».

¡Canta 2!, que en su versión española está doblada por Ana Milán, Luis Tosar, Miguel Ángel Muñoz, Nachter y Rigoberta Bandini, llegará a los cines el 22 de diciembre de 2021.