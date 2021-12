Supertramp: ‘It's raining again’, una canción que nació de la pérdida de un amigo un día que llovía a cántaros

It's raining again es uno de los "bebés" de Roger Hodgson. Nació durante los años fértiles de su adolescencia, un día que estaba triste porque había perdido a un amigo. Llovía a cántaros y "mirando por la ventana... la canción vino a mí". Y quedó guardada durante años. En 1982, la rescató para …Famous last words…, que se convertiría en su último álbum con Supertramp. El 11 de diciembre de 1982, It's raining again fue también el último nº1 en LOS40 de la banda inglesa.

Se acentúan las desavenencias

Junto a The logical song, Breakfast in America, Goodbye stranger, Take the long way home, Dreamer o Give a little bit, It's raining again figura entre los grandes éxitos de Supertramp. La banda londinense la incluyó en el repertorio de su álbum …Famous last words… (1982), el séptimo de su carrera. Fue el sucesor de Breakfast in America (1979) y también el último en el que participó Roger Hodgson, co-fundador del grupo junto a Rick Davies. Por tanto, se convirtió en el lanzamiento final de la formación clásica que completaban John Helliwell (saxo), Dougie Thomson (bajo) y Bob Siebenberg (batería).

Supertramp en Londres de 1970. / Michael Putland/Getty Images

Desde finales de los años 70, el grupo había trasladado su residencia permanente a Los Ángeles, y a principios de los 80, Hodgson se mudó con su familia a las montañas del norte de California, a Nevada. Allí construyó su casa y su estudio, y se dedicó por completo a su vida familiar y espiritual. Al mismo tiempo preparaba su debut en solitario (In the eye of the storm de 1984). Esta separación geográfica acentuó las desavenencias con el resto de sus compañeros.

Durante la concepción y grabación de ...Famous last words... Davies y Hodgson tuvieron mayores dificultades de las habituales para reconciliar sus ideas musicales. Hodgson quería hacer otro álbum pop mientras que Davies prefería el rock progresivo. Parecía evidente que Roger se quería marchar. El álbum salió en octubre de 1982. Le siguió una gira mundial en 1983. Y Roger anunció que no continuaría con la banda en cuanto termine el tour, en septiembre de 1983.

Las 'últimas famosas palabras' de Roger Hodgson para Supertramp

It's raining again figura, pues, entre las 'últimas famosas palabras' que Roger Hodgson aportó a Supertramp. Como era habitual, aunque escribían por separado, las nueve canciones del álbum estaban acreditadas al tándem creativo de la formación Davies/ Hodgson. En esta ocasión, sin embargo, el diseño del libreto incluía las letras de las canciones en diferente color, según quien había sido su autor. Y el autor era el que llevaba la voz cantante de su obra.

It's raining again, el primer single (el segundo fue My kind of lady de Davies), es una composición de Roger (letra y música). Por tanto, también es él quien se encarga de la voz principal. El propio músico considera que es una de "las 10 mejores canciones que he compuesto y cantado". Pero no la creó expresamente para ...Famous last words... El tema llevaba guardado en un cajón muchos años.

Uno de los bebés de Hodgson

"Mis años de adolescencia fueron un periodo muy fértil para mí. Desde que heredé la guitarra de mi padre a los 12 años, me centré por completo en la música. Era mi pasión y ponía mi corazón y también mi alma. Así que diría que mi creatividad en esos años procedía de mi 'pasión de juventud'. Algunos de los grandes éxitos que grabé con Supertramp eran canciones que había escrito en mi adolescencia. Canciones como Dreamer, It's raining again, Breakfast in America, Give a little bit... e incluso Fool's Overture, todas ellas fueron escritas durante esa época tan fértil. Estas canciones son mis bebés y todavía disfruto cantándolas en mis conciertos. Para mí es muy importante haber creado canciones que han resistido el paso del tiempo", explicó Hodgson en la revista Louder.

"Había perdido a un amigo… y caía una lluvia torrencial"

"Escribí It's raining again un día en el que me sentía triste porque había perdido a un amigo. Estaba en Inglaterra mirando por la ventana y caía una lluvia torrencial y, literalmente, la canción vino a mí. Empecé a tocar esos acordes en este órgano y, simplemente, empecé a cantar It's raining again", contaba el autor del tema en el magazine británico. Sin embargo, la canción que todos conocemos es diferente a la que surgió aquel lluvioso día: "La primera versión era mucho más lenta y más melancólica y entonces, cuando la grabé con Supertramp, decidí subir el 'tempo' y fue más alegre. Así que esta es otra de mis canciones con una letra triste y una melodía más animada".

De izquierda a derecha: Bob C Benburg, Dougie Thomson, Rick Davies, Roger Hodgson y John A Helliwell. / GAB Archive/Redferns

Todas las voces grabadas en la versión de estudio son de Roger. Y durante la parte final en la que suena el solo de saxo de John Helliwell, se incluyen voces infantiles cantando una vieja canción de cuna: "It's raining, it's pouring, the old man is snoring". Se trata de una nana procedente de la tradición oral. Las primeras grabaciones en audio conocidas las hizo el antropólogo Herbert Halpert en Nueva York, en el año 1939. Se guardan en la Biblioteca del Congreso.

Los cinco Supertramp, convertidos en actores

De la dirección del videoclip de It's raining again, se encargó Russell Mulcahy, el mismo que cuatro años después estuvo a los mandos de la futurista Highlander. El guión es de Keith Williams. Supera los 57 millones de visualizaciones.

Los cinco miembros de Supertramp aparecen en el vídeo, que se rodó en diversas localizaciones de Los Ángeles. Todos ellos representan diferentes papeles. El primero es John Helliwell, que hace de músico callejero tocando el saxo en una esquina. Antes del primer coro, vemos a Dougie Thomson en el papel de conductor de autobús. Por cierto, es el último clip en el que el bajista lució su característico bigote y su barba. Hodgson es uno de los pasajeros del autobús y aparece tocando la guitarra. Por último, Rick Davies y Bob Siebenberg son los dos pueblerinos que recogen en su camioneta al protagonista cuando hace autostop.

Último nº1 en LOS40

It's raining again llegó al primer puesto en LOS40 el 12 de diciembre de 1982. Es una de las dos canciones de Supertramp que ocuparon el nº1 en la lista. La otra fue Give a Little bit, que permaneció tres semanas en lo más alto a finales de 1977.