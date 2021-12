Oddliquor lanza ‘4x4’, su nuevo disco que representa su madurez musical

¡Nuevo disco a la vista! Estamos hablando de 4x4, el nuevo disco de Marcos Terrones, conocido por su nombre artístico, ODDLIQUOR. Eso es. El nuevo álbum ha visto la luz este viernes, 10 de diciembre para dejarnos un mensaje muy claro sobre el artista de Parla: este nuevo proyecto simboliza su madurez musical.

Después de haber lanzado el pasado noviembre de 2021 Salao, su último adelanto de este disco, el joven madrileño regresa al panorama musical pisando fuerte. En este caso, lo ha hecho de una manera original. Desde sus inicios, Marcos era conocido por ser un artista del género del R&B español y del trap. Pero ahora, se ha decidido por experimentar en géneros para crear un disco que represente su nueva era musical.

Sonidos del R&B, dark, funk y trap son los que predominan en 4x4. El disco está compuesto por 16 canciones cuya duración total es de 47 minutos. Largos minutos que no nos dejarán indiferentes. "Con 4x4 quería sentirme orgulloso. Orgulloso de aquí a diez años: poder escucharlo siempre, como cualquier álbum de los que admiro. Por eso me lo he dejado todo, y por eso, creo que ha salido un álbum inspirador y vanguardista", expresaba el artista.

Sobre el disco

El nuevo proyecto arranca con M4rquitos, su primer adelanto que se publicó en junio de 2021. Un tema futurista que sirve como presentación del disco. Después le sigue No se lo digas a mamá, Tiro el Micro, Dentro de Ti y Feliz Con Poco, Aunque Quiera Más con la misma tonalidad musical, donde el trap y el R&B son los géneros que más aparecen como esencia del artista.

A continuación, suena 4mén con Maikel Delacalle, una de sus colaboraciones más exquisitas del disco junto a No voy Patrás con CA7RIEL. Otras canciones como Porno, Chulo sin Querer, Idiota, Eso es Demasiado y Tengo la cara Cansada también destacan por el juego de géneros que realiza el artista. Hoy Me He Levantado Pibón es la canción más bailable del disco, ya que aporta sonidos de los 2000.

Con Nadie Me va a Joder el Mood, Cuando me dejo 11evar y Salao, ODDLIQUOR finaliza su disco más experimental. Sin duda, 4x4 marcará un antes y un después en su trayectoria personal, ya que después de este lanzamiento nos queda claro que el artista de Parla tiene un plan. Y tú, ¿has escuchado ya 4x4?