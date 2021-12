Jhay Cortez nos habla de Mia Khalifa, la fama y 'Timelezz'

Jhay Cortez se ha convertido en uno de los artistas urbanos más aclamados del momento. Sus canciones han viajado por cada rincón del mundo, inspirando a las nuevas generaciones que quieren adentrarse en esta industria.

En su discografía cosecha un gran número de éxitos. Algunos de ellos están incluidos en su álbum Timelezz, del que precisamente ha hablado a Ramsés López en los estudios de LOS40 Urban. El puertorriqueño ha visitado a nuestro locutor para charlar tendidamente, no solo sobre sus proyectos musicales, sino también sobre la moda y el amor.

Jhay Cortez ha celebrado este año sus nominaciones a los Premios Grammy Latino. Un logro que no consigue cualquiera. Se presentó en la gala con un traje de la línea de ropa de Jaden Smith, por la que Jhay asegura estar completamente "fascinado".

El amor ha llamado a la puerta de la vida de nuestro protagonista. Basta con acceder a sus redes sociales para darnos cuenta de que está tremendamente enamorado de su chica Mia Khalifa. Aunque él ha asegurado a Ramsés que no solo la puede llamar su "novia", sino también su "amiga". "Es una persona súper creyente y súper inteligente. Es bien empoderada de todas sus decisiones y de todo lo que hace, así que contentos. Estoy en un momento muy bueno en mi carrera y en mi vida, y contento", declara el intérprete de No Me Conoce. ¡Qué bonito es el amor!

También de este éxito ha hablado frente al micrófono de LOS40 Urban después de que nuestro locutor le haya declarado amor eterno a la canción. La curiosidad que ha contado al respecto no tiene desperdicio.

Timelezz es el segundo álbum de estudio de Cortez. Llegó al mundo el 3 de septiembre y sus canciones se han convertido en la banda sonora diaria de todos sus fans alrededor del mundo. Una de las canciones que, sin duda, ha impactado, es la de Dile, su más sentido homenaje a Don Omar. Y es que cuando unes las ideas de una vieja leyenda del reggaeton con la creatividad de una promesa de la nueva generación, nada puede salir mal. Y así lo han demostrado.

Ahora Jhay Cortez está dispuesto a seguir inspirando y triunfando con sus canciones por todo el mundo. Y si además lo hace en sintonía con su faceta personal, el resultado solo puede ser positivo.