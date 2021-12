Muere Vicente Fernández: El mundo de la música llora su pérdida

El mundo de la música llora la pérdida de una de las grandes leyendas de la canción. Vicente Fernández, el cantante mexicano que fuera rey de las rancheras ha fallecido a los 81 años de edad. El artista llevaba varios meses bajo una terapia intensiva tras sufrir un accidente doméstico cuyas consecuencias se vieron agravadas por el síndrome de Guillain-Barré.

El pasado mes de septiembre conocíamos la noticia. Vicente Fernández sufría un accidente en su rancho que le provocó importantes lesiones en su columna vertebral. En aquel momento fue sometido a una operación de urgencia al que hubo que sumar el citado trastorno por el cual su sistema inmunitario ataca los nervios. Su estado de salud siempre fue delicado pese a los esfuerzos del Hospital Country 2000 de Guadalajara (Jalisco) hasta que finalmente su cuerpo no ha resistido más.

Con casi 60 años de carrera a sus espaldas fue toda una leyenda de la música en Latinoamérica y España. Con un trabajo repleto de premios -entre los que se incluyen Grammy y Grammy Latinos-, tuvo incluso una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Una trayectoria estelar en la que ha sido músico, artista, actor de cine y tv y sobre todo, padre.

Su último mensaje en las redes sociales le sirvió para agradecer el apoyo que le llegaba desde todos los rincones del mundo deseándole una pronta recuperación que, desafortunadamente y para desgracia de todos los amantes de la música, no se ha producido: "Gracias a todos los que están pidiendo por mi salud en todos los países de habla hispana y el mundo. ¡Viva mi México querido!".

Despedida masiva de estrellas mundiales: Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Enrique Bunbury...

Alejandro Sanz: Día triste, sin palabras. La historia de la música Mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos. #DEP

David Bisbal: Un abrazo eterno!! Don Vicente que descanse en paz, seguirá siendo siempre El Rey!! ❤️❤️

Miguel Bosé: Con profunda y sentida tristeza, vaya mi más sentido pesar a toda la familia de VICENTE FERNÁNDEZ por su terrible pérdida. Descanse en paz. A mi querido Alejandro en especial, un abrazo inmenso y todas mis fuerzas. @_vicentefdez @alexoficial

Enrique Bunbury: Gracias por todo! Gracias por tanto! VICENTE FERNANDEZ (1940/2021)

Álex Ubago: Vuela alto maestro @_vicentefdez . Tu legado musical será eterno al igual que tú. No tuve la suerte de conocerte en persona pero sé que eras una de las muy buenas. Un fuerte abrazo a mi querido @alexoficial y a toda la familia. #dep #VicenteFernandez #México 🙏🏼❤️

Luis Fonsi: Hay días en los que la luz brilla un poco menos porque nos abandona una estrella. Ha sido un placer compartir tiempo, vida e historia con una de las leyendas más grandes que ha conocido la música. Buen viaje @_vicentefdez. Descansa en paz. Mucha fuerza en estos momentos amigo @alexoficial y toda la familia. Viva Mexico 🇲🇽❤️

La Oreja de Van Gogh: Admirado Vicente Fernández, además de tu música, nunca olvidaremos aquel desayuno en tu rancho de Guadalajara lleno de generosidad, anécdotas y mucho cariño. Buen viaje, maestro. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y a todo México.

Sebastián Yatra: Don Vicente ♥️ te extrañaré y creo que hablo por muchos al decir que tu música y voz nos marcarán para siempre. Más bonito que todo, a mí que he tenido la oportunidad de conocerte a ti y a tu familia, me marcarán sus valores y su unión! Todas las noches que quiera tomarme un buen tequila y escuchar un poco de lo que es tu hermoso México, me estarás acompañando 🇲🇽🎶🐎 @alexoficial te abrazo fuerte a la distancia hermano del alma 🙏🏻 mucha fuerza y más unión que nunca para ustedes en estos momentos.

Amaia Montero: Tengo tantas anécdotas a lo largo de estos años que quizá algún día escriba un libro sobre ellas. Hoy quiero contaros la historia de este sombrero…estaba dando un concierto en Guadalajara, México, concretamente el el VFG Arena cuando miré a mi izquierda en el escenario y vi una melena plateada que me miraba y me hacía unos gestos que en ese momento no entendía, lo único que comprendí es que era el mismísimo Don Vicente Fernández. Me quedé en shock pero enseguida comprendí que lo que me quería decir es que me había puesto el sombrero al revés…le di la vuelta y también las gracias!!! No me podía creer lo que estaba viviendo! La cosa no quedó ahí. Al día siguiente me invitó a su rancho maravilloso y después de hablar y de que me compartiera anécdotas y tanta sabiduría con la humildad y generosidad que sólo tienen las verdaderas leyendas, me regaló uno de sus sombreros…este sombrero que he guardado y siempre guardaré como un auténtico tesoro!!! Hoy te has ido y he ido corriendo a buscarlo y mientras lloraba abrazándolo también sonreía por haber tenido la gran suerte de haberte conocido! Siempre serás el rey y jamas habrá nadie como tú, no sólo por tu legado inmenso sino también por la gran persona que eras D.E.P ❤️ #vicentefernandez #elrey #leyenda 🙏

Vicente Fernández, una leyenda de la música

Vicente 'Chente' Fernández, nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México; y con tan sólo ocho años de edad inició su sueño de convertirse en un gran cantante, recibiendo su primera guitarra, y bajo la inspiración de Pedro Infante, aseguró a su madre que cuando creciera sería como él.

Su gran ambición por la música lo llevó a ganar el primer lugar en un concurso amateur en Guadalajara a los 14 años. Diez años después, y en un intento por lograr que su carrera avanzara y después de actuar en los más precarios escenarios, Vicente formaría parte de a algunos de los grupos de mariachi más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís Aguilar que lo incitaron a probar suerte en diferentes compañías discográficas.

Tras ser rechazado en diferentes disqueras, su suerte cambiaría tras el fallecimiento de Javier Solís, uno de los cantantes de bolero ranchero más popular en México. Vicente Fernández comenzó a recibir ofertas de varias compañías discográficas haciendo despegar su carrera con éxitos como Tu Camino y El Mío, Perdóname y Cantina del Barrio. En 1976 Volver, volver le catapultó al estrellato convirtiéndose en un himno más de la música ranchera, rompiendo todos los récords de venta.

Por décadas, ha sido reconocido y honrado por sus logros en el mundo de la música y su gran versatilidad, alternando la interpretación de rancheras y otros géneros tradicionales. Junto a Volver, Volver sobresalen éxitos como Tu camino y el mío (1969), Que Dios te perdone (1977), Mujeres Divinas (1988), Acá entre nos (1992), Aunque mal paguen ellas” (2005) o Estos celos (2007).

Su legado está formado por más 100 álbumes contando los numerosos recopilatorios y discos en directo de los que vendió más de 65 millones de copias así como el récord de asistencia en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México con casi 220.000 asistentes que pudieron disfrutar y corear los grandes éxitos del charro de Huentitan.

Si quieres conocer más sobre la vida y obra de Vicente Fernández no te pierdas los especiales y homenajes que nuestros compañeros de LOS40 México le están ofreciendo. DEP.