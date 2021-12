¿Rosalía o Camila Cabello?: la foto con efecto óptico que te hará dudar

Hay muchas estrellas que se parecen. Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain; Henry Cavill y Matt Bomer; y Margot Robbie y Emma Mackey son solo algunos ejemplos. En lo que no habíamos caído hasta ahora es en el enorme parecido que tienen Rosalía y Camila Cabello. Ha sido a raíz de una foto cuando los seguidores de ambas artistas han caído en ello.

Camila ha protagonizado una sesión de fotos para la revista The Hollywood Reporter que han dado mucho que hablar. La cantante de Don’t Go Yet aparece luciendo un traje de color gris, una coleta XXL y los labios de color rojo pasión.

La cantante aparece increíble con este estilismo tan maduro. Eso sí, según algunos usuarios de Twitter se parece bastante a otra artista: nada más y nada menos que a Rosalía. Y tenemos que reconocer que tienen un cierto aire. Estos son solo algunos comentarios:

“En vertical es Rosalía, en horizontal Camila Cabello”

“Si giras el teléfono es Camila Cabello si lo vuelves a girar la Rosalía”

“¿Puede alguien confirmarme que esta es Camila Cabello? Porque da igual cuantas veces vea la foto, sigo pensando que es Rosalía”

“Es Rosalía. Camila Cabello sólo aparece sí lo pones en vertical”

Sin duda, el gran parecido entre las dos cantantes ha hecho dudar a cientos de fans en las redes sociales. Y es que tenemos que reconocer que la española y la cubana tienen un aire. Nos encantaría ver a las dos juntas en un evento, charlando sobre este tema y riéndose de que las hayan confundido en las redes sociales.

Camila Cabello habla sobre su faceta de actriz

Esta sesión de fotos de Camila Cabello pertenece a la mesa redonda que ha organizado The Hollywood Reporter sobre la unión entre la industria musical y el cine. Junto a Kid Cuddi, Anderson . Paak y Sparks, la protagonista de la última adaptación de Cenicienta ha hablado sobre su experiencia como actriz. Y es que, desde que empezó a rodar videoclips, ha sentido el gusanillo de actuar.