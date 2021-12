‘The Batman’ ya habría encontrado a su nuevo Joker: un Eterno de Marvel

Cada vez es más frecuencia ver un trasvase de talentos entre Marvel Studios y Warner Bros., propietaria del universo DC. La compañía ha vuelto a fichar a talento marvelita para la nueva película sobre el Hombre Murciélago que prepara Matt Reeves junto a Robert Pattinson, The Batman, y los primeros rumores apuntan a que la nueva entrega del superhéroe tendrá a su particular Joker.

Sí, son rumores no confirmados oficialmente, pero ha sido el propio diario The Hollywood Reporter quien los ha incluido en su newsletter Heat Vision, donde habla de algunas de las teorías y novedades más "calientes" de la semana. Y que The Batman podría incluir al Joker es, quizás, la más sorprendente de todas ellas.

«Múltiples fuentes nos dicen que Warner Bros. ha preparado dos montajes distintos de The Batman, uno con cierto actor, otro sin él. Y las últimas pruebas de pantalla ocurrieron la semana pasada y ya hay una decisión sobre qué versión prefiere el estudio», adelanta una fuente. Tal y como sugieren THR y otras fuentes, se trataría de la versión imaginada por Reeves sobre el Joker, a cuyo excéntrico personaje daría vida, atentos y atentas, un actor de Eternals, Barry Keoghan.

THE BATMAN - Tráiler Oficial

Keoghan, a quien también hemos visto trabajando bajo la dirección de Christopher Nolan en Dunkerque, encarnó al Eterno Druig, un superhéroe con capacidades para dominar la mente de las personas y manipularlas a su antojo. El intérprete firmó hace más de un año por The Batman, pero lo hizo para el papel de Stanley Merkel, un agente de policía que acompañará al nuevo Gordon (Jeffrey Wright) en su lucha contra el crimen.

Más dudas que respuestas

Hay otra teoría que parece confirmar que Keoghan sí sería el nuevo Joker, y es que el hermano del actor, Eric Keoghan, publicó un día un tuit en el que decía lo siguiente: «Ya lo sabemos: mi hermano encarna al Joker en la nueva película de Batman. Es surrealista». Minutos después lo borró, probablemente ante tamaña metedura de pata.

🚨ÚLTIMA HORA



THR confirma que actualmente hay dos cortes de 'THE BATMAN', uno de ellos incluye al actor Barry Keoghan. Reeves y el estudio aún no han determinado cuál será el que lanzarán



El portal no reveló el papel que interpretará el actor, pero rumores apuntan al Joker. pic.twitter.com/I1THQUHkRQ — El Sótano Del Planet (@SotanoPlanet) December 10, 2021

Las preguntas se agolpan. ¿Cambiará DC la historia del loco Arthur Fleck por la de un agente desequilibrado? En El Caballero Oscuro vimos al Joker de Heath Ledger llevando el uniforme durante uno de sus atentados en Gotham. ¿Es posible que esta vez el villano venga de dentro del cuerpo de policía? Y, en caso de que Keoghan finalmente resultase ser el Joker, ¿es esa versión la definitiva que ha escogido Warner Bros. para The Batman?

El 4 de marzo de 2022 saldremos de dudas.