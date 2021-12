Hace tan solo unas semanas Alec Baldwin concedió la entrevista más dura de toda su carrera. Fue un encuentro exclusivo orquestado por ABC News entre el actor y el periodista George Stephanopoulos. En dicho cara a cara el intérprete, que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins de un disparo durante el rodaje de Rust, se sinceró sobre el trágico suceso y, con lágrimas en los ojos, dio algunas claves sobre aquella triste neglicencia.

«Alguien puso una bala de verdad en la pistola, una bala que no debía estar allí», expresó Baldwin. «Yo no apreté el gatillo», llegó a decir, afirmando que el arma se disparó sola sin que él tocase el percutor. De hecho, el actor acusó a la persona que llevó munición real al set de rodaje de Rust y se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad penal. Aunque, eso sí, los fantasmas de aquel terrorífico día aún le acechan por la noche.

«Tengo sueños constantes sobre lo ocurrido y me despierto constantemente cuando se disparan las armas. No he dormido durante semanas. Me he sentido físicamente impedido. Me siento exhausto», le reveló a Stephanopoulos durante aquella emotiva entrevista en la que se derrumbó frente a la cámara al recordar a Halyna Hutchins. «Todo el mundo la quería, todo el mundo la admiraba», confesó mientras se le quebraba la voz.

Alec Baldwin Exclusive: 'The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger.' | ABC News

Tras eso, Alec Baldwin soltó uno de los comentarios más devastadores del encuentro: «Si hubiese creído que yo era el responsable, podría haberme suicidado. Y no lo digo a la ligera». Además, Baldwin reconoce que a día de hoy le «importa una mierda» su carrera profesional. «Créeme, haría cualquier cosa para deshacer lo que ocurrió», remató.

El futuro laboral de Alec Baldwin

Desde entonces Alec Baldwin había permanecido fuera de los focos hasta tres días, cuando acudió junto a su esposa Hilaria Baldwin a un evento benéfico celebrado en Nueva York. Pasó por el atril y dio un pequeño discurso en el que no hizo mención alguna al trágico suceso de Rust, aunque su silencio no evitó que todo el mundo estuviese pensando en lo mismo. Él quitó hierro al asunto haciendo un chascarrillo: «Gracias por venir esta noche. Es maravilloso estar juntos y en persona. Mi esposa y yo tenemos seis hijos, así cualquier cosa para salir de casa durante 30 minutos es bienvenida», bromeó, ante la risa del público.

Alec Baldwin’s Wife Says He Has PTSD

Más allá de sus intervenciones en sociedad, sabemos bastante poco sobre el futuro laboral de Baldwin. Él dice que no le importa nada, y más tras la tragedia de Halyna Hutchins. Además, su esposa dice que padece Síndrome de estrés post traumático (PTSD). Más allá de Rust, cuyo rodaje ha sido cancelado indefinidamente, Baldwin tiene otros dos proyectos en preproducción: El Padre y Blue Before Blood, pero no se sabe hasta qué punto el actor continuará involucrado en ellos, y todo apunta a que se tomará un descanso indefinido hasta recuperarse psicológicamente del todo.