Phil Collins: un farsante inglés protagonista de la escena más emblemática de ‘Corrupción en Miami’

Phil Collins sufrió un leve ataque de ansiedad cuando supo que su participación en Corrupción en Miami no se limitaría a un breve cameo. Tendría que representar el rol principal del episodio: el de ‘Phil el farsante’, un estafador involucrado en el tráfico de cocaína. El músico inglés se puso muy nervioso cuando tuvo en sus manos el guion: “Estaba en cada página y casi en cada escena”. Y aunque en principio dudó ("No sé si podré hacer esto", le dijo al director) finalmente salió airoso. El episodio se emitió el 13 de Diciembre de 1985. Un año antes, en la ‘premiere’ de la serie, In the air tonight había formado parte de una de las escenas más emblemáticas de la televisión.

“Funcionó magistralmente”

Si hay un artista que permanece inextricablemente vinculado a la mítica Miami Vice, ese es Phil Collins. Ya en el capítulo piloto (Brother’s Keeper) emitido en Septiembre de 1984, se incluyó una escena en la que encajaba perfectamente In the air tonight, canción que el londinense había grabado para su álbum Face value de 1981. Es el momento en el que James “Sonny” Crockett (Don Johnson) conduce su Ferrari Daytona Spyder negro hacia un encuentro con el narcotraficante colombiano Esteban Calderone. En el asiento del co-piloto va su compañero de fatigas Ricardo “Rico” Tubbs (Philip Michael Thomas). Ambos en silencio. De noche. La batería de Phil inunda el trayecto hacia un oscuro aparcamiento.

Un fotograma del episodio "Phil the Shill", traducido en España como ‘Phil el farsante’ de la emblemática serie Miami Vice. / NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Está considerada la escena más memorable e influyente en la historia de la televisión. Fue una de las primeras veces que una canción comercial de pop-rock aparecía en un programa de televisión de esta manera. El director de ese capítulo, Thomas Carter, explicaba en la revista Time: “No quería usar música solo como acompañamiento, quería que tuviera un trasfondo psicológico. Crocket estaba en un punto en el que había perdido contacto con la realidad. Su matrimonia se había desmoronado y había descubierto que su excompañero estaba filtrando información a maleantes. Así que dije, ‘Quiero una secuencia con Crockett y Tubbs en un coche, con alguna música sobre ellos y creo que deberían conducir hacia algún sitio’. Se me ocurrió la idea de utilizar el tema de Phil Collins, In the air tonight. La escena se convirtió en un momento distintivo de la cultura pop de los 80’s y ayudó a impulsar la canción como una de las definitivas de la época”.

En su libro de memorias de 2016, Collins explica: “La serie utilizó ‘In the air tonight’ en su episodio piloto y funcionó magistralmente, tanto que mucha gente cree que es el tema central de la serie”.

Un leve ataque de ansiedad

La conexión de Collins a la popular serie de los 80’s, no se limitó a su aportación musical (además de In the air tonight, se utilizaron también I don’t care anymore, Take me home o Against all odds (Take a look at me now)). El 13 de Diciembre de 1985, más de un año después de la emblemática escena, era el propio Phil Collins quien aparecía en un episodio de la segunda temporada titulado ‘Phil the Shill’ (Phil el farsante).

No era la primera vez que el músico se ponía ante las cámaras. Ya había hecho algunos pinitos de poca importante. Por ejemplo, en 1964 hizo de fan de los Beatles en A hard day's night y en 1967 era uno de los adolescentes protagonistas de la película infantil Calamity the crow. Por eso, la primera vez que leyó el guion, sufrió un leve ataque de ansiedad después de descubrir que lo que pensaba que sería un simple cameo, era en realidad un papel principal.

Otro fotograma de Corrupción en Miami, del episodio Phil el estafador. / NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

El papel que hizo Collins en Corrupción en Miami era el de Phil Mayhew, un estafador británico que llega huyendo de la mafia de su país. Su tapadera: ser el presentador de un concurso de televisión local. Termina haciendo tratos con traficantes de cocaína. Es decir, él era ‘Phil el farsante’.

“Estaba en cada página y casi en cada escena”

“Estaba en cada página y casi en cada escena”, escribía Collins en su libro de memorias Not Dead Yet. “Les llamé y les dije que no había actuado en años, ‘No sé si podré hacer esto’, les dije. El director, John Nicolella, rechazó mis preocupaciones y dijo ‘Pásate por aquí. Saldrá bien. Nos divertiremos’. Es lo que hice. Y nos divertimos. Don Johnson fue particularmente amable conmigo, y mi compañera de reparto, Kyra Sedgwick, era la esposa de Kevin Bacon. Incluso mi mujer, Jill, consiguió un papel en la escena de la fiesta. Lo hicimos todo en unos diez días, y pude regresar a casa para el verano”.

El episodio está considerado uno de los más cómicos en la historia de Miami Vice gracias, en gran parte, a la peculiar interpretación de Collins.

Glen Frey, Leonard Cohen o Barbra Streisand

Las cinco temporadas de Miami Vice, emitidas en Estados Unidos entre 1984 y 1990, integraron la música a las persecuciones, los tiroteos y las aventuras de alto riesgo. Era algo revolucionario para la época. Como también lo fue que, según la serie se fue convirtiendo en un fenómeno de la cultura popular, muchas caras conocidas del rock compartieran rodaje con Don Johnson y Philip Michael Thomas.

Además de Phil Collins, y solo por citar algún nombre, por Corrupción en Miami pasó por ejemplo Glen Frey (co-fundador de Eagles) que hizo de piloto (y guitarrista amateur) a quien encomiendan la tarea de acompañar a Crockett y a Tubbs a Colombia para localizar a unos narcos. También vimos a Leonard Cohen haciendo de malvado jefe de la Interpol que ordena el asesinato de un agente sin escrúpulos. El personaje habla solo en francés. Y aunque su papel inicialmente era más largo, al final se redujo considerablemente. Barbra Streisand hizo un brevísimo cameo en un episodio en el que la pareja de policías investiga a un teniente sospechoso de actividades delictivas. Es una viandante que pasa frente a ellos en un momento de acción. Ni una palabra. Ni siquiera aparece en los créditos finales.

Willie Nelson, Frank Zappa, James Brown, Miles Davis, Sheena Easton, Gene Simmons, Isaac Hayes o Jan Hammer, también desfilaron por alguno de los capítulos creados por Anthony Yerkovich. Es precisamente Hammer el autor de la música de Miami Vice, incluido el tema principal de la serie y uno de los más icónicos de todos los tiempos. La primera banda sonora se convirtió en el disco más vendido en América en Diciembre de 1985, nº1 de Billboard durante casi todo el mes.