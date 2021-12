Anita Matamoros nos cuenta para qué famoso pediría carbón en el test anti-navideño de LOS40

Anita Matamoros es una de las influencers que triunfa allá donde va. Tan solo su cuenta de Instagram acumula más de 686.000 seguidores, a los que suele deleitar con publicaciones que intercalan su día a día con sus lookazos. Aunque todo fan que se precie sabrá que no solo de moda y rutina viven sus redes sociales, ¡sino que también es toda una fanática de la música!

Así lo demostró en una de nuestras entrevistas más recientes: se enfrentó al test de las canciones de su vida de LOS40, dejándonos claro que guarda un recuerdo especial para grupos como El Canto del Loco o artistas como Justin Bieber. Aunque esta vez, coinciendo con su invitación estelar al evento ghd por su 20º aniversario, esta it girl tuvo que enfrentarse a otro de nuestros test más comprometidos… ¡Nuestro test anti-navideño!

La hija de Kiko Matamoros pasó el test con nota gracias a su sinceridad y, por supuesto, su devoto amor por estas fiestas que viene. En muy pocas preguntas, descubrimos enseguida cuánto amor siente por estas fechas y lo que le cuesta ser un poco Grinch. De hecho, sus respuestas fueron tan certeras que nos hicieron acortar la lista de preguntas. ¿Quieres saber que nos respondió? ¡Dentro cuestionario!

Su costumbre más odiada

La Navidad es una época de amor y compañía… Aunque también de tradiciones muy manidas. Hacer lo mismo año tras año puede cansar, y es algo que le pasa a la influencer. Hizo pleno en dos de nuestras preguntas, porque le reserva cierto resquemor a una costumbre muy concreta: el amigo invisible.

"Los amigos invisibles me ponen muy nerviosa", nos contó, aunque para confesar lo que le supone un auténtico reto a la hora de regalar. Y es que, atendiendo a las normas básicas de la fiesta, nunca sabe qué regalar y por ende… Nunca acierta.

El peor villancico

Eso sí, para decidir el peor villancico no pudo traicionar su espíritu navideño. Hay mucha gente a la que una de estas canciones se les atraganta, aunque no parece ser el caso de nuestra entrevistada. Parece que, al igual que los temazos más actuales, ninguno de estos temas de época festiva se le resisten. Y aunque no nos dijo su favorito, nos dejó muy clara su posición al respecto.

"No odio ningún villancico, ¡a una fan loca de la Navidad como soy yo le es imposible odiar un villancico!", confesaba. Directa y al grano, pero… ¿Qué hay del villancico más repetido año tras año?

All I Want For Christmas Is You vs…

Aunque no mostró ningún tipo de rechazo frente al temazo de Mariah Carey -hay quien se atreve a odiarlo, sabiendo que es la banda sonora original desde Halloween a Año Nuevo-, sí que nos dijo por qué canción la cambiaría para ponerla en bucle. Y, cómo no, tiró de uno de sus favoritos.

Decidió que Mistletoe, el villancico original de Justin Bieber de 2011, es la candidata perfecta para poner en repeat.

Y el carbón es para… ¡Christina Aguilera!

A Ana no se le escapa una en el mundo de la música, ¡ni si quiera de lo que pasa más allá del escenario! Por ello, el carbón de este año se lo quiere dedicar a alguien quizá algo inesperada: Christina Aguilera.

Sus razones fueron claras. "Por el drama que ha habido con Britney (Spears) y Lady Gaga", nos desvelaba, y no es de extrañar. Xtina se negó a declarar en una alfombra roja sobre todo lo acontecido en el juicio sobre la tutela de la intérprete de Womanizer, algo que a ésta le sentó muy mal. Gaga calmó las aguas, aunque el gesto quedó ahí. Y eso, para Anita Matamoros, conlleva una lección a modo de carbón. ¡Feliz Navidad!