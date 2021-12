Hiba Abouk relata la pesadilla que vivió en su último vuelo: “Lo primero que hice fue ir al baño y llorar”

Muchas personas tienen miedo a volar. El miedo a sufrir un accidente aéreo es racional. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de mortales seguimos sin entender cómo un avión de varias toneladas puede mantenerse suspendido en el aire sin brujería. Por suerte, los ingenieros e ingenieras aeroespaciales entienden de este tema y no nos tenemos que preocupar, pero a veces nos llevamos un susto. Sino que se lo pregunten a Hiba Abouk.

La actriz ha vivido “una de las peores sensaciones” de su vida este fin de semana. ¿La razón? El viaje en avión que ha hecho de París a Madrid. La joven, que se encuentra ahora mismo embarazadísima de su segundo hijo, viajó este sábado para acudir a los premios Forqué.

“Ataviada con solo de una maleta de mano, nada más montar en el avión les pedí a los azafatos que si me podían ayudar a colocarla en el maletero superior y me respondieron que no, que ellos no están asegurados y si les pasa cualquier cosa no tendrían indemnización…”, empieza diciendo Hiba.

Un aterrizaje forzoso

Esto solo fue el principio de una serie de catastróficas desdichas y es que, por problemas técnicos, el vuelo salió una hora más tarde. Cuando Hiba pensaba que ya podía relajarse llegó la pesadilla:

“A la hora nos anuncian que es inminente que hagan un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Burdeos. Lo anunciaron de repente mientras volábamos, sin dar ni una sola explicación y súbitamente el avión empezó a descender de manera violenta. Lo único que nos dijeron los azafatos fue que leyéramos las instrucciones de emergencia que se encontraban en el bolsillo del asiento, y que si había que evacuar el avión lo hiciéramos sin efectos personales”

En ese momento, la actriz solo podía pensar en su familia, viviendo “los peores cinco minutos” de su vida.

Tras aterrizar en Burdeos de manera violenta, la actriz relata que la tripulación pidió que no se movieran hasta que llegasen los bomberos. Una vez que salieron, los pasajeros y pasajeras fueron llevados a una terminal “sin apenas asientos, sin derecho a tomar el aire y sin cafetería”.

La absoluta indertidumbre

La actriz ha puntualizado que en ningún momento ofrecieron a nadie ni un vaso de agua ni nada. Además, Hiba ha confesado que lo primero que hizo tras llegar a la terminal fue “ir al baño, cerrar la puerta y llorar para soltar de alguna manera todo el miedo y tendión que había tenido en el cuerpo”.

Abouk continúa explicando que los pasajeros se encontraban en una “absoluta incertidumbre” y que tenían que esperar a que llegase un vuelo de París para llevarlos a Madrid.

Al final, Hiba tomó otro vuelo que la llevó a la capital española “sana y salva”. Aunque lo que realmente le apetecía era volver a París para abrazar a su familia, decidió cumplir con su compromiso profesional.

Para terminar, Hiba ha lanzado una bonita reflexión, animando a sus seguidores y seguidoras a amar a sus seres queridos: “Yo ahora os lo he dicho y os lo repito: os amo”