Doja Cat da positivo en Covid-19

Primero dio postivo en Covid-19 parte de su equipo y ahora le ha tocado a ella. Larapera de Los Ángeles Doja Cat ha anunciado que ha dado positivo en Sars-CoV-2 y que, por tanto, se ha visto obligada a cancelar parte de la gira navideña que estaba llevando a cabo de la mano de iHeart Radio.

La artista ya anunció el viernes que varios miembros de su equipo habían sido diagnosticados de Covid-19 y que, siguiendo las recomendaciones sanitarias, se veía obligada a anular sus actuaciones de Nueva York y Boston. Sin embargo, tras su positivo, el domingo sumó a estas cancelaciones las de Filadelfia, Washington DC, Atlanta y Miami.

"Aunque mi ánimo está bajo por no poder celebrar las vacaciones con mis fans de Filadelfia, Washington DC, Atlanta y Miami, estoy bien y espero recuperarme pronto. ¡Yo puedo!", ha indicado la rapera, que asegura que su estado de salud no es nada preocupante y que espera poder estar en el resto de las paradas que tiene planificadas en esta gira de Navidad.

El gran momento de Doja Cat

Este positivo en Covid-19 llega para Doja Cat en un momento muy dulce en lo que respecta a su vida profesional. La cantante se ha llevado este año a casa dos premios en los MTV Video Music Awards, uno en los MTV European Music Awards 2021 y ha sido nominada en ocho categorías diferentes para los Premios Grammy 2022 convirtiéndose así en una de las artistas favoritas de la pródima edición de los premios más importantes de la música.

Además, este 2021 Doja Cat ha lanzado al mercado su tercer álbum de estudio titulado Planet Her y con él no deja de sumar innumerables éxitos a su palmarés personal que van desde haber logrado que su disco fuese el más guardado previamente a su lanzamiento en Apple Music hasta haberse colado el pasado 16 de octubre como la número uno de la lista de los 100 compositores más populares de Billboard por su trabajo en canciones como Kiss me more.