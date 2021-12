Olivia Rodrigo sobre Driver´s License: “Me hizo sentir mucho menos sola”

Olivia Rodrigo ha sido sin discusión una de las sensaciones de 2021. Su canción Driver´s License ha sonado absolutamente en todas partes y ha sido uno de los temas más importantes de los últimos meses. Por ella y por el éxito de su álbum Sour, la estadounidense ha recogido este año numerosos premios y reconocimientos, pero no ha concedido tantas entrevistas como nos gustaría.

No creo que mi éxito haya sido de la noche a la mañana ya que llevo escribiendo canciones desde que tenía 9 años y me gusta trabajar duro

Sí ha pasado por el programa de Zane Lowe en Apple Music 1, donde ha valorado la brutal repercusión de su música en todo el mundo y ha hablado de lo que ha supuesto para ella Driver´s License. De hecho, sigue alucinando con todo lo que ha pasado este último año: "Creo que toda mi vida ha sido cambiar constantemente, pero no creo que mi éxito haya sido de la noche a la mañana ya que llevo escribiendo canciones desde que tenía 9 años y me gusta trabajar duro. Pero realmente fue impresionante ver que, Dios mío, la canción que escribí estaba absolutamente en todas partes y que afectaba a tanta gente, todo sucedió súper rápido, así que todavía no he procesado este tipo de inmediatez, por lo que sí, es bastante sorprendente".

El revulsivo que ha supuesto Driver's License

"Creo que fue realmente catártico para mí porque esa canción era tan personal y una parte tan íntima de mi experiencia que salió del corazón, así que salió de mí y me gustó dejarla fluir, era como si ese fuera un universo que ya no me pertenecía. Fue como una parte muy importante de mi viaje de sanación y cuando vi que tantas personas se relacionaban con mis sentimientos, me hizo sentir mucho menos sola", ha dicho la artista en una entrevista que puedes ver aquí:

La autora de canciones como Deja Vu ha destacado que: "Creo que eso es lo realmente hermoso de la música, que todos tenemos este tipo de experiencias compartidas y a veces pensamos que no te gusta sentirte sola, y que nadie más en el mundo se siente exactamente de la manera en que me siento yo, con lo que ver cómo esta canción afectó a otras personas me hizo darme cuenta de que no estaba sola con todos esos sentimientos y que todos somos una especie de gran comunidad humana experimentando sentimientos juntos".

Sobre mostrarse vulnerable

Una de las grandes bazas de su éxito ha sido la forma en que Olivia Rodrigo ha conseguido diseccionar sus sentimientos y volcar sus vivencias en canciones. Así ha valorado en Apple Music su forma de componer, que no deja de ser una manera brutal de abrirse y de exponerse ante millones de personas.

Me dicen que: "Tal vez no deberías decir eso en público”, pero lo cierto es que me encanta escribir canciones brutalmente sinceras

"Nunca me ha preocupado escribir de forma vulnerable siempre me he involucrado, en realidad la gente a mi alrededor me dice cosas como, “OK Olivia relájate, Olivia tal vez no deberías decir eso en público” y cosas así, pero lo cierto es que me encanta escribir canciones brutalmente sinceras".

Olivia Rodrigo. / Apple Music

Su relación con las redes sociales

Para muchos artistas jóvenes está cambiando la forma en que se relacionan sus redes sociales. Son una ventana inmensa al mundo y a sus seguidores, pero también pueden llegar a convertirse en un lugar hostil y tóxico. Esta es la visión de la cantante de Good 4 U sobre las plataformas sociales.

"Es complicado. Creo que en las redes sociales de hoy todo está demasiado saturado y creo que aún la música es uno de los lugares en los que puedes ser tú mismo de una manera muy auténtica. Creo que en las redes sociales puedes compartir, compartir y compartir, pero hay algo ahí que carece de la humanidad que tiene la música. Yo creo que intento compartir la mayor parte de mí misma a través de mi música y eso me gusta reservarlo para que sea así. La redes son adictivas, están diseñadas para ser así, pero trato de mantenerlo a lo mínimo, solo me gusta entrar para distraerme un poco de vez en cuando".

Olivia también ha valorado en esta entrevista la importancia de tomarte tu tiempo y no precipitarte. Sobre ello y el aburrimiento, nos ha dejado una interesante reflexión. "Es lo más importante para una persona creativa: reservarte tu tiempo para estar sola. Creo que, a veces, el aburrimiento es como el catalizador de muchas cosas geniales como el arte y la creación, por lo que pienso que es realmente importante tomarte tu tiempo para tener tranquilidad durante el día y eso es algo en lo que todavía estoy trabajando", ha explicado.