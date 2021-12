Jhay Cortez: “Hay gente que se pierde con la fama, pero eso no nos ha pasado a Anuel AA y a mí”

Éxitos como Dakiti y Ley seca han llevado a Jhay Cortez a lo más alto de las principales listas de éxitos. Ahora, en plena efervescencia musical, aterriza en nuestro país con su tour europeo. Aprovechando su paso por Madrid, el cantante puertorriqueño se ha dejado caer por los estudios centrales de LOS40 para hablar con Tony Aguilar del que ha sido el año más importante de su carrera.

Su nuevo éxito con Anuel AA tras 'Ley seca'

"Súbelo es una canción que también está rompiendo la carretera. Conozco a Anuel AA y a Myke Towers de antes de dedicarme a la música. Por eso, poder compartir con ellos en un mismo estudio y habiendo logrado algo tan exitoso es una bendición. Lo pasamos muy bien haciendo esta canción. Era de las primeras veces que escribía con tanta gente en el estudio y creo eso fue lo que hizo que la canción fuera un éxito".

Videoclip oficial de 'Súbelo'

El pasado en común con Anuel AA y Myke Towers

"Éramos iguales, no hemos cambiado. Ahora somos más responsables, pero teníamos el mismo hambre por la música que ahora. Nos vimos en el estudio haciendo lo mismo y eso no ha cambiado. Ahi conoces a la gente que lo hace por amor al arte, no por la fama. Hay gente que se daña y pierde el hambre a la música por el dinero o la fama y eso no nos ha pasado a ninguno de los tres. Es emocionante porque de verdad amamos lo que hacemos".

Cambio de sonido en 2021

"Dakiti dio otra perspectiva al género en ese momento. Cuando lo estábamos haciendo me vino a la mente la época en la que salieron Wisin & Yandel con Sexy Movimiento. La música es una rueda y siempre van a volver las modas. Esa vibra volvió y gracias a Dios impulsó el género".

La razón de su nombre artístico

"Siempre quise que fuera Jhayko, pero pasó algo con los derechos del nombre y como ya me decían Jhay Cortez se quedó en eso".

Si quieres ver la entrevista completa de Jhay Cortez en LOS40 Global Show…¡dale al play!