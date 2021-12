El puñetazo viral de Darío Eme Hache a Orslok que le dejó sin diente

Cualquiera que haya navegado por internet en los últimos días se habrá topado con una imagen realmente impactante. Y es que Darío Eme Hache le propinó a Orslok un puñetazo en directo que rápidamente se hizo viral y desató las reacciones y memes del mundillo de youtubers y streamers.

Darío, para quien no lo conozca, es un famoso creador de contenido que participa en numerosos programas relacionados con el mundo de internet, los cuales se emiten en streaming. En uno de ellos, Yo, Interneto, comparte mesa con Sr.Cheeto y el mencionado Orslok.

En uno de los últimos episodios, que además se grabó en directo con público, se vivió este momento que sus seguidores no podrán olvidar. Todo empezó con Orslok leyendo un comentario de un espectador que no se creía que se estudiera grabando en vivo. "¿Si esto no fuera en directo podría hacer esto?", a lo que siguieron unos golpes a Darío.

La reacción de este fue desproporcionada: un directo en la cara de su compañero. Un puñetazo que provocó gritos de evidente asombro entre el público y además, la pérdida de un diente de Orslok:

Darío Eme Hache se ha vuelto loco, le ha roto un diente de un puñetazo a Orslok en directo pic.twitter.com/ivyAXctxy8 — 🥷🏻 (@LeBronazi) December 11, 2021

Los mejores memes

A raíz de lo sucedido, las mentes más ingeniosas de las redes sociales han dado rienda suelta a su creatividad. Perfiles conocidos como adrilik han hecho montajes y memes con miles de me gusta y retuits:

En este vídeo, se cambian las tornas y no se produce el golpe. Lo que sucede es un tierno abrazo muy distinto a lo que todxs vimos en directo.

Darío pide perdón y Orslok se la devuelve

Dado a la imagen que había dejado el impactante incidente, la cosa no podía quedar así. Es por ello que, en primer lugar, Orslok se la devolvió... literalmente. Eso sí, lo hizo con la mano abierta, por lo que ningún diente corría peligro alguno:

Tras esto, llegó el momento del perdón. Darío se trajo a dos mariachis con sus guitarras y música para mostrar su arrepentimiento por lo que había pasado en el programa anterior:

de los momentos más bonitos de YoInterneto pic.twitter.com/KZom5xVNn3 — Yo, Interneto (@YoInterneto) December 13, 2021

Con esto se cierra un episodio que, sin duda, se ha colado entre los vídeos más comentados de este tramo final de 2021.