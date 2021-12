Alejandro Sanz sobre la escena actual de la música: “El éxito de gente como Billie Eilish me da esperanza”

Alejandro Sanz ha decidido terminar el año compartiendo con todo el mundo SANZ, el álbum al que ha dado forma durante la pandemia con el que ha intentado volver a sus orígenes y recuperar las sensaciones que tenía cuando hacía sus primeros discos.

Una colección de 10 canciones que dan forma a un concepto nostálgico y de reivindicación de las raíces. Una idea de casa, de hogar y de lo que es uno mismo.

Y no es que sea único, pero sí es cierto que en los tiempos que corren, en los que el consumo de música es tan rápido y los singles se suceden uno tras otro sin pensar en álbum, el ofrecer un concepto no es lo más habitual. Por eso, quisimos saber su opinión sobre esta nueva manera de consumo.

No todos siguen las tendencias

“Yo creo que ahora se valora mucho lo auténtico. Creo que la gente después de esta pandemia… fíjate que creíamos que íbamos a cambiar muchas cosas y creo que no lo hemos hecho en el 90% de las cosas, pero yo sí he notado mucho en los conciertos de Estados Unidos, que la gente va con una pasión a escuchar música y a vivir de nuevo la fiesta de la música con otros aires”, asegura sobre los cambios que está observando.

Al final todas estas cosas son cíclicas y puede que la gente se haya empezado a dar cuenta de que las canciones tienen más vida y merece la pena darles un tiempo y un contexto. Así, perduran en el tiempo y acaban convirtiéndose en clásicos.

“El éxito de gente como Billie Eilish me da esperanza porque son gente que hacen cosas muy interesantes dentro de la música y no se pliegan exclusivamente a lo que está de moda”, añadía Alejandro sobre otros artistas que apoyan esta idea y no se conforman con lo que impera entre la mayoría.

El madrileño lo tiene claro: “Siempre ha habido un hueco para la música hecha con ganas y, sobre todo, con ganas de hacer algo de calidad y ahí es donde queremos estar”.

Y, sin duda, eso es lo que ofrece en este nuevo disco con el que cierra este 2021 tan complicado.