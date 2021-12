Por fon Kim Cattrall (Samantha Jones) reacciona al regreso de ‘Sexo en NY’ sin ella

And just like that, la continuación de la exitosa Sexo en Nueva York se ha estrenado ya en HBO Max y está haciendo las delicias de los fans.

De todos, excepto de los de Samantha Jones porque como ya anunció Kim Cattrall, la actriz que le daba vida, declinó la oferta para participar en ella.

Las rencillas que mantiene con Sarah Jessica Parker son de tal envergadura que ha preferido no volver a trabajar junto a ella.

Sin comentarios pero con "me gustas"

Pero a sabiendas de que muchos de los comentarios de los espectadores podrían abrir la herida, la actriz ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Italia. De esa forma, estaría más lejos del ruido que provoca cada noticia sobre la ficción.

Eso sí, no ha estado desconectada del todo, porque ha ido dando "me gusta" a comentarios que transmitían su pesar por no ver a su personaje: “No tienes la obligación de hacer nada que no quieras hacer o que no te haga feliz. ¡Esperamos verte en #QAF felices fiestas! " o “Y sí... quiero ver cualquier cosa en la que esté @KimCattrall” y "Kim Cattrall no regresó a Sexo en Nueva York porque su carrera de scat finalmente está despegando", son algunos de los tuits que han recibido su beneplácito.

Una forma indirecta de expresar su satisfacción con quienes entienden su decisión y siguen su carrera.