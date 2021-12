The Beach Boys: Seguir al ‘consejero espiritual’ de los Beatles fue uno de los mayores tropiezos de su carrera

Los Beatles convirtieron a Maharishi Mahesh Yogi en su “consejero espiritual”, aunque después renegaron de él y se distanciaron. Antes de que eso ocurriera, convencieron a los Beach Boys de los beneficios de la Meditación Trascendental que proclamaba el gurú indio. El 15 de diciembre de 1967, en París, se produjo el primer encuentro de la banda californiana con el ‘gran profeta’. Y a partir de ese día, se hicieron devotos seguidores de Maharishi y se comprometieron a difundir sus enseñanzas que prometían paz interior. El resultado fue catastrófico. La gira en la que se embarcaron junto al líder espiritual “se cayó completamente de culo”.

The Beach Boys posando en una playa de California, en julio de 1967. / Michael Ochs Archives/Getty Images

Siguiendo los pasos de los Beatles

Entre finales de los años 60 y principios de los 70, un gurú religioso de la India se hizo famoso en el mundo entero y popularizó el llamado movimiento de Meditación Trascendental (TM). Ese gurú se hacía llamar Maharishi Mahesh Yogi (Maharishi significa 'gran profeta'). Su notoriedad se debió a que grandes celebridades de la música de la época se acercaron a las enseñanzas que propagaba a través de sus giras por todo el mundo. En 1967 alcanzó una enorme repercusión cuando se convirtió en el "consejero espiritual" del cuarteto de Liverpool. En el mes de julio de ese año, los Beatles habían tenido su primer contacto con el gurú después de asistir a una de sus lecturas en Londres, en el hotel Hilton on Park Lane.

Poco después, los californianos siguieron los pasos de Paul, Ringo, John y George. Al Jardine recuerda que cuando estaba con su banda estaba en Inglaterra, recibió en su suite la visita de Lennon y Harrison: "Hicieron proselitismo en nombre del TM. Sugirieron que tenía que involucrarme con el programa y que irían a vernos a París porque iban a ir con el Maharishi a ese gran concierto que íbamos a hacer".

De izquierda a derecha: George Harrison, Mike Love y John Lennon en New Delhi, India. / Getty images

El miembro fundador de los Beach Boys se refería a la gran gala que tenían programada para el 15 de diciembre de 1967 en el Teatro Olimpia de París a beneficio de UNICEF. John y George cumplieron su promesa y no solo asistieron con sus parejas (Pattie y Cynthia) al evento. Con ellos iba también Mahesh Yogi. Y ese día, los ‘chicos de la playa’ asistieron a una lectura del gurú indio en la capital francesa y se quedaron conmovidos por la sencillez y efectividad de ese proceso de meditación que promulgaba para alcanzar la paz interior.

Un viaje de meditación a la India

A partir de ese día, Dennis, Carl, pero especialmente Mike Love, se hicieron devotos del profeta y decidieron ayudarle a difundir su filosofía. En enero de 1968, el grupo acudió a las apariciones públicas de Maharishi en Nueva York, en Cambridge y en Massachusetts. El gurú invitó a Love a que asistiera a su seminario en Rishikesh, en el norte de la India. Mike estaba tan prendado con las enseñanzas del maestro, que aceptó la invitación.

De izquierda a derecha: Patti Boyd, John Lennon, Mike Love, Mahareshi Mahesh Yogi, George Harrison, Mia Farrow, John Farrow, Donovan, Paul McCartney, Jane Asher y Cynthia Lennon. / Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

Entre febrero y marzo de 1968, Love emprendió viaje a Rishikesh y estudió Meditación Trascendental junto a los Beatles. También fueron Mia Farrow, Donovan o Marianne Faithfull, entre otros. Después de un tiempo allí, los Beatles escucharon que Maharishi había tenido un "comportamiento inapropiado" con las chicas jóvenes americanas (en concreto con Mia Farrow) y en junio de 1968 renunciaron formalmente a su asociación con él diciendo que había sido una "equivocación pública". De hecho, se dice que la canción Sexy Sadie está inspirada en este incidente. Posteriormente rectificaron y reconocieron su inspiración y su influencia en muchas de sus canciones.

Los ‘devotos’ Beach Boys

A pesar del escándalo, Mike siguió siendo discípulo del ‘gran profeta’ y convenció a sus compañeros de los Beach Boys para hacer una gira junto a él cuando terminaran de grabar su nuevo álbum (Friends). Esos conciertos servirían para propagar su mensaje a la juventud. Programaron una gira por 30 ciudades junto a su amado gurú. Love estaba entusiasmado y contó en Melody Maker en qué consistiría el espectáculo que planeaban: “Vamos a utilizar un sistema de iluminación para proyectar al Maharishi en pantallas sobre el escenario para que todo el mundo pueda verle. Nosotros actuaremos con una banda durante 45 minutos seguido de un intervalo en el que se proyectará un documental. Después, él saldrá y leerá al público y habrá tiempo para preguntas y respuestas”.

Se hizo una gran campaña publicitaria con carteles en los que la figura del gurú tenía todo el protagonismo. Aparecía una enorme fotografía suya y su nombre con grandes letras, mientras que una pequeña imagen de los Beach Boys ocupaba un segundo plano. Y se anunciaba así: “Maharishi Mahesh Yogi hablando de Meditación Trascendental acompañado de sus devotos The Beach Boys”

El tour “se cayó completamente de culo”

El 3 de mayo de 1968, precediendo al lanzamiento de Friends - que reflejaba la influencia de las técnicas de la Meditación Trascendental en la banda - arrancó en Washington esa peculiar gira que prometía ser “¡El Evento Más Emocionante de la Década!". Pero la reacción fue negativa ya desde el primer show. La aventura fue abandonada después de tres días de escasa venta de entradas, con un público que reaccionaba de forma hostil a la sección del Maharishi y abandonaba el recinto cuando él salía a escena.

El desafortunado tour en el que los Beach Boys se habían embarcado acompañando a “una de las grandes celebridades de la época”, se tuvo que cancelar. Seguramente influyó el rechazo público de los Beatles hacia Maharishi Mahesh Yogi, a quien calificaron de fraude. Merecido o no, había dañado la credibilidad del predicador a ojos de los fans. Coincidió también que un mes antes (el 4 de abril de 1968) el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, había sido asesinado. La gente estaba más preocupada con la repercusión de esa tragedia que con el mensaje del profeta indio.

Rápidamente, el proyecto de Love se evaporó en el éter. O, como Al Jardine dijo, el tour “se cayó completamente de culo” ya que las dos actuaciones “tenían caminos distintos y ninguno de ellos podía compartir el mismo escenario”.

Uno de los mayores tropiezos artísticos de los Beach Boys

La cancelación de la gira con el Maharishi supuso un enorme coste, económico y artístico, para los Beach Boys. Se dice que perdieron 250.000 dólares. Fue un desastre. Algo difícil de defender que, además, incrementó las turbulencias internas de la banda. Se definió como “uno de los espectáculos más estrafalarios de la época”. Y el álbum, Friends, con influencias TM, fue el peor vendido en la historia de los Beach Boys.

The Beach Boys posando en un retrato el 16 de junio de 1968, en Utah. / Michael Ochs Archives/Getty Images

En su autobiografía, Love escribe: “Tengo la responsabilidad de una idea que no funcionó. Pero no me arrepiento. Pensé que podría hacer algo bueno para la gente que estaba perdida, confusa, o preocupada, particularmente los jóvenes e idealistas, pero también vulnerables, y pensé que eso era sería válido para todos nosotros”.

Permanecerá en el tiempo como uno de los mayores tropiezos artísticos de los Beach Boys.