Estopa: ‘Partiendo la pana’, una pelea en un bar de barrio inspirada en un colega bajito y vacilón

No. Los Estopa no van por la vida partiendo la pana, pensando que son los mejores. No les gusta ir de triunfadores. Pero sí reservaron ese papel a un colega suyo de Cornellá, un tipo bajito y vacilón, "muy gracioso... con chispa, camelador". En él pensaron cuando escribieron Partiendo la pana. En él y en el bar Tijuana de sus correrías nocturnas, el de sus primeros bolos. A Miguel Ríos le gustó la situación que describía la canción y se lo dijo. Ellos lo agradecieron. Elegida como primer single de Destrangis, ocupó el primer puesto en la lista de LOS40 el 15 de Diciembre de 2001. Cumple ahora 20 años.

Destrangis, ‘el rebufo’

Lo de Estopa fue un caso único. Con su debut en 1999 superaron los dos millones de copias, cifra récord en España para un primer disco. Lo que llegó después fue un no parar: dos años de conciertos aquí y allá, alejados de su Cornellá natal. Una actividad frenética que a veces les ‘descolocaba’, como reconocían en una entrevista de Sira Fernández para LOS40: "A veces te despiertas y dices '¿Dónde estoy? ¿qué hora es? ¿quién soy?'. Pierdes un poquito lo que es estar en tu casa y ver a tus amigos siempre, todo el rato, a todas horas”.

Con la 'estopamanía' a sus espaldas, Jose y David regresaban en septiembre de 2001 con lo que ellos llamaron ‘el rebufo’: “El primer disco se vendió un huevo, el segundo dices 'el rebufo', el rebufo del primero”. Se referían a Destrangis, un álbum que seguía en la línea del primero, no tenían prisa en buscar nuevos sonidos: “Es una continuación, porque como estuvimos dos años girando con el primer disco, era necesidad cantar nuevas canciones y rápidamente, cuando acabamos la gira, nos metimos en el estudio y salió Destrangis”.

Un guiño a Frank Sinatra y al ‘cerdo’ de Osborne

De nuevo con la rumba como base, mezclada con rock, rap, reggae o ska y “letras de la calle”, Estopa presentó un buen puñado de nuevas canciones, 13 en total. Ahí estaban Partiendo la pana, Vino tinto, Luna lunera, Ojitos rojos o Demonios. El título del álbum hace alusión al tercer corte del disco, Destrangis in the night, un guiño al clásico de Frank Sinatra, Strangers in the night.

Si el título hacía referencia a La Voz, para la portada se decantaron por ‘el cerdo de Osborne’. La diseñó David Salvador ‘El Jandi’, amigo de los hermanos de su época de chavalines y el que firmó ilustraciones en todos sus discos. Al principio querían poner la emblemática silueta del toro, esa que cuando ibas por la carretera veías de repente. Pero las bodegas gaditanas no se lo permitieron. La segunda opción fue el cerdo: "en el disco hemos querido poner un cerdo como homenaje a un animal del que nos gustan hasta los andares..." decían en Fan Club, en una entrevista de Noviembre de 2001.

“La historia viene de uno de mis colegas”

Partiendo la pana, la primera canción elegida para presentar Destrangis, es autobiográfica. Transcurre en el bar Tijuana de Cornellá, uno de los garitos de las rutas nocturnas de los Muñoz, el de sus correrías juveniles junto a sus amigos del barrio. Y también uno de los locales en los que hicieron algunos de sus primeros bolos.

El protagonista, un personaje de la noche canalla, es un colega de David. Así lo explica en 'El libro de Estopa', la biografía de los hermanos escrita por Jordi Bianciotto: “La historia viene de uno de mis colegas que era bajito, vacilón, invitaba a cañas. Un tío muy gracioso, rápido, con chispa, camelador. Miguel Ríos me dijo una vez que le gustaba cómo esta canción describía una situación, y se lo agradecí muchísimo”.

Una pelea de bar de barrio marcada por Albert Pla

Y lo que cuenta Partiendo la pana es una pelea de bar de barrio una noche de sábado. Una historia que se repite con frecuencia y que Jose y David han vivido en primera persona. No solo porque eran clientes asiduos, también “porque mis padres tienen un bar y claro… quieras o no, algo se pega”. En una entrevista con El Periódico de 2017 añadían: “Nos hemos criado aquí… entre este bar y nuestra casa, a pocos metros de distancia”, en referencia a La Española, el bar que regentaron sus padres durante 20 años.

“Partiendo la pana está marcada por Albert Pla y no nos importa reconocerlo” decía Estopa en El País. En ese mismo artículo de Diego A. Manrique, el dúo catalán explicaba cómo habían escrito las canciones de Destrangis, “en mitad de las giras, en los raros días libres, siempre surgen ideas”, y cómo habían ‘jugado’ con el lenguaje: “partimos de unas ocurrencias coloquiales que se quedan almacenadas en el disco duro y terminan desarrolladas en canciones. Luego trabajamos sobre el lenguaje, que es lo más divertido del mundo: jugar con la fonética, meter ambigüedades, dar la vuelta a frases de la calle”.

Ya el título, Partiendo la pana, es un término coloquial que significa “ser extremadamente bueno o hábil haciendo algo, destacar, ser el mejor”. Pero sacaron provecho al castellano y salpicaron la canción de lenguaje de la calle: ‘invitando a la peña’, ‘se veía venir el marrón’, ‘repartiendo leña’, ‘enseñó la pipa’ o ‘la pasma está a punto de llegar’.

En el bar Tijuana de Cornellá

Para rodar el videoclip de Partiendo la pana, qué mejor que hacerlo en el mismo lugar en el que se concibió la historia. Jose lo expresaba en 'El libro de Estopa': “El videoclip de Partiendo la pana lo grabamos en el lugar donde nos imaginamos esa canción, que era el bar Tijuana, de Cornellà, en el que habíamos actuado en nuestros inicios”.

Reproduce exactamente la historia de la canción que transcurre una noche fría de Cornellá en un bar. El protagonista es un tipo bajito y vacilón que gana al futbolín, invita a cañas y flirtea con la hija del dueño de local. Según avanza el relato, el padre de la chica se enfada, salta la barra y empieza una pelea de todos contra todos. David Muñoz, es el personaje que observa desde la puerta todo lo que ocurre y se lo cuenta a Joe, el camarero del bar Tijuana. Termina con una fiesta en la que todos bailan, incluidos cowboys y mariachis y un guiño a México: ‘¡Ándale ándale¡, ‘Viva Zapata!’. Supera los 15 millones de visualizaciones.

Partiendo la pana cumple 20 años

Las ventas de Destrangis se dispararon (actualmente supera los 2 millones) y dos de sus temas alcanzaron el nº1 en LOS40. El primero, Partiendo la pana, llegó al primer puesto el 15 de Diciembre de 2001. Por tanto, cumple ahora 20 años. Tres meses después, el 23 de Marzo de 2002, fue Vino tinto la canción que lideró la lista de los ‘principales’.

En sus 10 primeros años de carrera, Estopa situó en la cima 10 canciones. La primera Como Camarón en 2000 y la última El run run (junto a Rosario) en 2010. llegó al nº1 diez veces. Y así lo agradecían en LOS40: “Por eso le tenemos que agradecer a Los 40 Principales que hayan apostado por nosotros, simplemente eso. Eso es normal, es normal que lo reconozcamos nosotros, no es normal que lo hagan ¿Me entiendes o no?"