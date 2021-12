Los vestidos de LIDL de menos 13 euros que van a triunfar para Nochebuena y Nochevieja

Con la llegada de estas fiestas, muchos buscan el outfit perfecto para lucirlo en las dos noches más especiales de diciembre: Nochebuena y Nochevieja. Pero, a veces, encontrar el conjunto perfecto y que sea barato es una combinación que no se suele conseguir tan fácilmente. Pero Lidl ha traído la solución.

La cadena de supermercados ha traído unos minivestidos de brillantes por menos de 13 euros que van a triunfar en estas fiestas. Sí, has leído bien: por menos de 13 euros.

Hay dos estilos diferentes. El primero de ellos tiene un cuello redondo y tiene un detalle atado en la cintura. Es de color azul marino.

Minivestido de Lidl / Lidl

La otra versión también es brillante. La diferencia es que no tiene nada atado a la cintura, sino un drapeado. Están disponibles en tonos champán, gris y también azul marino. El precio de ambos es de 12,99 euros.

Minivestido de Lidl / Lidl

No obstante, estos minivestidos aún no están disponibles. Los que quieran hacerse con él deberán esperar a la semana del 20 diciembre. No obstante, si no puedes esperar hasta entonces, puedes hacerte con él a través de la página web de la cadena de supermercados a partir del 16 de diciembre.

Lidl ha añadido más productos a su colección de fin de año. Vestidos para niñas, medias, pantys y set de bolsas son otros de los productos que forman parte de este lanzamiento.

No es la primera vez que Lidl se adelanta a los acontecimientos para salvar de un apuro a sus clientes. Su panificadora y su robot de cocina han sido algunos de los productos que más han destacado de su catálogo. Pero eso no es todo. Sus zapatillas inspiradas en sus propios colores también han sido uno de los productos más sonados.

Y tú, ¿vas a hacerte con algun de estos dos minivestidos?