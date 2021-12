Camilo sorprende a todos con su nueva canción: ‘Pesadilla’

Camilo ha sido uno de los talentos emergentes que más nos ha sorprendido en el último par de años y tras el lanzamiento de su nueva canción inédita, Pesadilla, podemos decir que sigue haciéndolo. El solista colombiano fusiona una combinación de géneros sorprendente para dar forma a su nuevo hit que ya puede escucharse y vere en las principales plataformas de streaming y de vídeo.

Pesadilla se convierte así en la segunda canción que ve la luz fuera de la era Mis Manos que el músico está ahora mismo presentando por toda latinoamérica. El hecho de haber estrenado este tema mientras todavía está de gira deja claro que si la acogida del público es satisfactoria, la canción formará parte de su tour musical.

Índigo fue la canción que nos puso sobre la pista de una nueva aventura musical (y del futurible nombre de su retoño) de Camilo que ahora parece confirmada aunque sin fecha exacta de lanzamiento ni título ni portada de disco. Lo que sí deja claro Pesadilla es que el vocalista quiere seguir ahondando en su dimensión más artística con una sonoridad y un acento marcado muy mexicano.

"Me llena de alegría poder seguir explorando mi creatividad sin barreras, límites u obstáculos. Me hace feliz seguir sorprendiéndome”, dijo Camilo sobre su nueva canción explicando esa raíz mexicana que parecía casi de ranchera. Si a esa fusión musical le sumas sus habituales letras repletas de sentimientos y contrastes (amor/desamor) el resultado es un win-win...

Pesadilla fue compuesta por Camilo y Edgar Barrera, bajo la producción de ambos junto a Nicolás Ramírez. No cabe duda de que Camilo ha sabido rodearse de los mejores. Nombres ilustres en la industria latina que le hacen sentir como si estuviera en familia al igual que la presencia en la silla de directora de Evaluna Montaner.

Letra de Pesadilla de Camilo Hubieras visto cómo te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo cómo el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla que eres mía todavía Y que tengo, chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la qu? hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos con sus tías pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentran a ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi babys ni en los sueños me la quitan Bye, bye, bye, bye Bye, bye, bye, bye Bye, bye, bye, bye Ni en los sueños me la quitan Bye, bye, bye, bye Bye, bye, bye, bye Bye, bye, bye, bye Ni en los sueños me la quitan Deme un tequila, un café, o yo qué sé, pa' no quedarme dormido Que yo entrené con Canelo, y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido (Se dice "vuelto", carnal) Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía Y que tengo, chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentran a ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi babys ni en los sueños me la quitan

Pesadilla inspiró el concepto original del video, dirigido por Evaluna Montaner, el cual se basa en momentos de tortura y luego de celebración que suceden dentro del mundo de los sueños. "Evaluna y yo sentíamos que no podía ser un video literal o estéticamente coherente con lo cotidiano, tenía que ser un video onírico, y que destacara los colores nuestros y de México, que siempre son inspiración" confesó Camilo

