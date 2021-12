La foto de Mimi Doblas (Lola Índigo) en un estudio de Miami que despierta ilusiones: "¿Este mes música nueva?"

Ha pasado menos de medio año desde que Lola Índigo pusiera a la venta su más reciente proyecto musical: La Niña. Un disco en el que reunió algunas de las canciones que habíamos disfrutado en los meses (y hasta en los años) previos y que incluía hits como La niña de la escuela (con Tini y Belinda), Culo (con Khea), Spice Girls, 4 besos (con Rauw Alejandro) o Lola Bunny (con Don Patricio). Pero la 'rueda' no se detiene y la artista parece que podría estar trabajando en nuevo material.

Al menos así lo creen sus seguidorxs que a través de las redes sociales han podido ver a Mimi Doblas en un estudio de Miami. Hasta allí viajó bien acompañada por miembros de Universal Music España y además de disfrutar del sol de Florida, la solista también ha posteado imágenes desde un estudio de grabación que han disparado las teorías: "¿Este mes música nueva?".

De momento ni Lola Índigo ni Universal han confirmado que la artista esté preparando nuevas canciones y mucho menos que vayan a ver la luz en un plazo tan cercano de tiempo como el próximo mes de enero de 2022. Lo que está claro es que Mimi no ha subido esas imágenes por subirlas sino que hay algo que se está fraguando.

No es la primera vez que la artista visita Miami. Lola Índigo nunca para de trabajar y de ello dio buena cuenta en su perfil de Instagram el pasado año. Las fotos de aquella visita se perdieron en el 'reseteo' de La Niña pero la pudimos ver trabajando junto al productor dominicano de música urbana Maffio que ha trabajado con nombres como Pitbull, Gente de Zona, Juan Magan, Farruko, Chino y Nacho, Akon, Anitta, Nicky Jam o Becky G entre otros.

Una visita al estudio en la que también estuvo presente la compositora ecuatoriana Cristina Chil. Ahora Lola Índigo ha regresado a Estados Unidos y veremos si de esta visita tenemos algún fruto musical en un futuro no muy lejano. "sincerament soy horrible pa hacer fotos en los viajes pero sk me lo paso muy bien y se me olvida 🏄🏼‍♀️🌊 hasta pronto 🥲✈️" posteaba en su perfil oficial de Instagram la cantante. Estamos deseando oír lo que se trae entre manos muy pronto.